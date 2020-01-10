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Такого ще не було: новий тренд брів набирає популярності

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Новий тренд брів - фото 1
Новий тренд брів

Мода змушує міняти не лише вбрання та зачіску, а й навіть брови. Після тоненьких та пишних настав час незвичайних форм – зараз у тренді брови-півмісяці. Як це виглядає – дивіться далі.

В мережі набуває популярності новий тренд брів, і якщо широкі брови у стилі Кари Делевінь викликає захват не у всіх, то ця тема доволі суперечлива. Річ у тому, що дівчата почали масово робити одну брову у вигляді півмісяця чи півкола.

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І це не означає, що у них дивно росте волосся, адже це справа умілих рук візажиста або ж ретушера. Трішки магії з олівцем для брів та тональним кремом чи фотошопом – і ви вже в тренді. Щоправда, поки важко визначити, чи це дуже дивно, чи круто.

А ідея незвичайного тренду виникла у художника Стефана Джеймса, який хотів створити щось неймовірне. Після розмов з другом Хейлі Буї, хлопці дійшли до висновку, що місяць – це символ краси, тому і "місячні" брови повинні точно підкорити серця дівчат.

Такого ще не було: новий тренд брів набирає популярності - фото 378981

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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