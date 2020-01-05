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З чим носити теплий светр, джемпер чи кардиган чоловікам: 10 стильних ідей у фото
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Чоловічий светр універсальний тим, що він може бути, як елементом зимового образу, так і прийдешнього весняного, варто лише правильно підібрати модель. І у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми підготували для тебе модні ідеї у фото, як і з чим носити светр чоловікам.
Чоловічий светр – це річ не на один сезон, особливо, якщо ти здебільшого купуєш якісний одяг, тому, вибираючи свого "теплого супутника", звертай увагу на всі деталі і тонкощі, тоді твоя річ прослужить довго і виправдає витрачені на неї кошти.
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Так, перед покупкою нового светра, є сенс задуматися над тим, який фасон тобі личить найбільше та з чим ти будеш поєднувати певну модель. Тому сьогодні ми розповімо тобі про те, як створити цікаві та стильні образи з теплими светрами, джемперами, пуловерами та кардиганами.
З чим носити светр чоловікам: 10 модних образів
#1
Чорна коротка дублянка з білими акцентами і трендові чорні завужені джинси з білими лампасами посіли значне місце в гардеробі багатьох чоловіків, що дозволяє створювати ефектні і практичні луки. У тандемі з цим образом прекрасно буде виглядати й темний теплий светр, а контрастне взуття вигідно завершить лук.
#2
Якщо ти любиш виглядати по моді, відчуваючи себе при цьому комфортно і не скуто, варто спробувати це поєднання світло-коричневої шуби і сірих штанів чіносів. Щоб образ не вийшов занадто сміливим, можеш закінчити його світло-коричневими шкіряними черевиками. А як доповнення і утеплення у цьому луці відмінно підійде светр теплих тонів.
#3
Таке лаконічне і комфортне поєднання речей, як синя джинсова коротка дублянка і блакитні порвані завужені джинси, припаде до душі молодим людям, які люблять проводити дні активно. Цей лук виглядатиме ще ефектніше з білими низькими кедами, проте у холодно пору року в такий повсякденний образ відмінно впишуться теплий світлий светр й утеплені черевики.
#4
Попри те, що цей образ здається досить консервативним, поєднання сірого в'язаного светра і сірих вовняних класичних штанів незмінно подобається стильним чоловікам. Ти зможеш легко пристосувати цей лук як до повсякденних потреб, доповнивши його кросівками, так і до офісного дрес-коду, взувши більш класичне взуття.
#5
Сірий в'язаний светр і чорні спортивні штани – чудовий варіант для нескладного, але модного чоловічого лука. Закінчивши образ чорно-білими кросівками, ти проявиш своє відчуття стилю.
#6
Темно-синя куртка-сорочка і бежеві штани чіноси – безпрограшний вибір для створення чоловічого образу в елегантно-діловому стилі. Доповнивши образ багатошаровим поєднанням сорочки та світлого светра, ти будеш у тренді. А завершити такий аутфіт можна темно-коричневими шкіряними лоферами.
#7
Чорна шкіряна косуха і сірі штани чіноси в шотландську клітку – must have предмети в гардеробі джентльменів з почуттям стилю. Кросівки непогано доповнять цей лук. А щоб бути у теплі та комфорті, під куртку варто одягнути теплий білий в'язаний светр.
#8
Темно-сірий светр з хомутом з жакардовим візерунком і сірі штани чіноси – ідеальний вибір, якщо ти шукаєш легкий, але водночас модний чоловічий образ. У цей ансамбль на кожен день можна додати трохи стильної строгості за допомогою коричневих шкіряних повсякденних черевиків.
#9
Поєднання тютюнової короткої дублянки і блакитних джинсів зроблять твій повсякденний образ ефектним, а приємне доповнення до нього – светр світлих тонів. А додати у цей лук дещицю недбалості можна за допомогою білих низьких кедів.
#10
Попри те, що цей ансамбль досить класичний, тандем бежевого довгого пальта і сірих вовняних класичних штанів завжди буде до смаку стильним чоловікам. А в холодну пору цей образ відмінно доповнює теплий в'язаний сірий светр.
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