З чим носити теплий светр, джемпер чи кардиган чоловікам: 10 стильних ідей у фото

Чоловічий светр універсальний тим, що він може бути, як елементом зимового образу, так і прийдешнього весняного, варто лише правильно підібрати модель. І у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми підготували для тебе модні ідеї у фото, як і з чим носити светр чоловікам.

Чоловічий светр – це річ не на один сезон, особливо, якщо ти здебільшого купуєш якісний одяг, тому, вибираючи свого "теплого супутника", звертай увагу на всі деталі і тонкощі, тоді твоя річ прослужить довго і виправдає витрачені на неї кошти.

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Так, перед покупкою нового светра, є сенс задуматися над тим, який фасон тобі личить найбільше та з чим ти будеш поєднувати певну модель. Тому сьогодні ми розповімо тобі про те, як створити цікаві та стильні образи з теплими светрами, джемперами, пуловерами та кардиганами.

З чим носити светр чоловікам: 10 модних образів

#1

Чорна коротка дублянка з білими акцентами і трендові чорні завужені джинси з білими лампасами посіли значне місце в гардеробі багатьох чоловіків, що дозволяє створювати ефектні і практичні луки. У тандемі з цим образом прекрасно буде виглядати й темний теплий светр, а контрастне взуття вигідно завершить лук.

#2

Якщо ти любиш виглядати по моді, відчуваючи себе при цьому комфортно і не скуто, варто спробувати це поєднання світло-коричневої шуби і сірих штанів чіносів. Щоб образ не вийшов занадто сміливим, можеш закінчити його світло-коричневими шкіряними черевиками. А як доповнення і утеплення у цьому луці відмінно підійде светр теплих тонів.

#3

Таке лаконічне і комфортне поєднання речей, як синя джинсова коротка дублянка і блакитні порвані завужені джинси, припаде до душі молодим людям, які люблять проводити дні активно. Цей лук виглядатиме ще ефектніше з білими низькими кедами, проте у холодно пору року в такий повсякденний образ відмінно впишуться теплий світлий светр й утеплені черевики.

#4

Попри те, що цей образ здається досить консервативним, поєднання сірого в'язаного светра і сірих вовняних класичних штанів незмінно подобається стильним чоловікам. Ти зможеш легко пристосувати цей лук як до повсякденних потреб, доповнивши його кросівками, так і до офісного дрес-коду, взувши більш класичне взуття.

#5

Сірий в'язаний светр і чорні спортивні штани – чудовий варіант для нескладного, але модного чоловічого лука. Закінчивши образ чорно-білими кросівками, ти проявиш своє відчуття стилю.

#6

Темно-синя куртка-сорочка і бежеві штани чіноси – безпрограшний вибір для створення чоловічого образу в елегантно-діловому стилі. Доповнивши образ багатошаровим поєднанням сорочки та світлого светра, ти будеш у тренді. А завершити такий аутфіт можна темно-коричневими шкіряними лоферами.

#7

Чорна шкіряна косуха і сірі штани чіноси в шотландську клітку – must have предмети в гардеробі джентльменів з почуттям стилю. Кросівки непогано доповнять цей лук. А щоб бути у теплі та комфорті, під куртку варто одягнути теплий білий в'язаний светр.

#8

Темно-сірий светр з хомутом з жакардовим візерунком і сірі штани чіноси – ідеальний вибір, якщо ти шукаєш легкий, але водночас модний чоловічий образ. У цей ансамбль на кожен день можна додати трохи стильної строгості за допомогою коричневих шкіряних повсякденних черевиків.

#9

Поєднання тютюнової короткої дублянки і блакитних джинсів зроблять твій повсякденний образ ефектним, а приємне доповнення до нього – светр світлих тонів. А додати у цей лук дещицю недбалості можна за допомогою білих низьких кедів.

#10

Попри те, що цей ансамбль досить класичний, тандем бежевого довгого пальта і сірих вовняних класичних штанів завжди буде до смаку стильним чоловікам. А в холодну пору цей образ відмінно доповнює теплий в'язаний сірий светр.

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