Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку

Якщо ви хочете вразити свою дружину, маму або донечку – подаруйте їй ідеальну подорож на 8 березня. Мандрівка у нову країну дозволить не лише відпочити від буденних проблем, а й набратися нових позитивних вражень. Розповідаємо вам про бюджетну поїздку до Вільнюса. Пакуйте валізи та гайда у мандри!

8 березня у 2020 році припадає на неділю, а це означає, що ви можете подарувати своїй коханій жінці ідеальний вікенд. Власне, таким варіантом ми з вами й поділимось.

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Як дістатися до Вільнюса

Мандрівка буде максимально простою, адже попереду на вас очікує лише два перельоти: до Вільнюса та з Вільнюса. Це дозволить не переживати через стикування між рейсами, а також насолоджуватися відпочинком у столиці Литви сповна.

До 8 березня залишилися лічені дні, але у вас ще є можливість придбати халявні квитки до Вільнюса. З одного квитки у дві сторони вам обійдуться у 45 євро за умови членства у Wizz Club. Тож ми наполегливо рекомендуємо не зволікати та долучатися до клубу.

Львів – Вільнюс, 6 березня

виліт о 16:50 – приліт о 18:05

вартість: 669 гривень (939 гривень без клубу)

Вільнюс – Львів, 9 березня

виліт об 08:00 – приліт об 09:10

вартість: 539 гривень (809 гривень без клубу)

Економія з Wizz Club 1080 гривень. Вартість членства обійдеться вам у цю ж суму, а це означає, що ви її "відіб'єте" лише за цю подорож. Саме ж членство діє протягом року з моменту покупки!

*ціни вказані за одного пасажира

Як дістатися з аеропорту до міста

Вільнюс чимось нагадує Львів, адже аеропорт у литовській столиці розташований у межах міста. Дістатися від нього до центру міста – справа надзвичайно проста та комфортна. І це дуже круто, якщо враховувати той факт, що лоукостери часто базуються в аеропортах, розташованих за десятки кілометрів від міста.

Добирання до міста має два варіанти: автобус або електричка. Втім, ми рекомендуємо відразу ж в аеропорту придбати добовий проїзний. Цей маршрут розрахований на 3 доби, тож краще відразу подбати про громадський транспорт, а не шукати, де б придбати квитки і так далі.

Добовий проїзний у Вільнюсі:

1 доба – 5 євро;

3 доби – 8 євро;

5 діб – 12 євро.

Додатково ви оплачуєте 1,5 євро за картку для проїзного.

Рекомендуємо купити проїзний на транспорт

Якщо хочете погонорувати, то поїздка громадським транспортом у Вільнюсі коштує 50 євроцентів за 30 хвилин або 1 євро за годину. Проїзний же, нагадуємо, дає повний безліміт. Урахуйте цей факт!

Їздити зайцем у Литві не бажано, адже контролери – міцні та сильні чоловіки, котрі церемонитися з вами не будуть. Нема квитка – плати штраф у розмірі від 17 до 29 євро. Воно вам явно не треба, адже ніхто не хоче зіпсувати собі свято лише через банальне бажання зекономити.

Де заночувати у Вільнюсі

Тішить, що варіантів достатньо, тож у вас все ще є можливість вибору. Хочете жити в центрі – будь ласка. Хочете окрему квартиру? Без питань. Ціни коливаються від 9 доларів до 46. Причому, якщо скористатися цим лінком під час реєстрації нового акаунту, ви отримаєте пристойну знижку до 62 доларів на першу подорож.

Що подивитися у Вільнюсі та на околицях

Кафедральна площа і пам'ятник Гедиміна

Кафедральний собор Святих Станіслава і Владислава

Палац великих князів литовських і національний музей Литви

Вежа (замок) Гедиміна і Три Хрести

Ботанічний сад Желібера і Проспект Гедиміна

Вільнюський університет і костел Святих Іванів

Президентський палац і Костел Святого Хреста

Вулиця Литерат і Костел Святого Михайла

Костел Святої Анни і костел Святого Франциска Ассизького

Вулиця Пілес і П'ятницька церква

Ратуша і Ратушна площа

Костел Святого Казимира та Василіанські ворота

Святодухівська церква та Римо-католицький костел Святої Терези

Ворота Аушрос (Гостра брама)

Ринок Hales Turgus і Sculpture Easter Egg

Костел Всіх Святих і хоральна синагога

Костел Вознесіння Пресвятої Діви Марії

Мистецький район Ужупіс

Для максимального комфорту рекомендуємо перед подорожжю встановити додаток MAPS.me та завантажити карти Вільнюсу. Це дозволить не загубитися у місті та швидко знаходити необхідні об'єкти.

Якщо ви по відчуттях встигатимете і матимете бажання, то можете ранок одного дня присвятити Тракаю. Там можна прогулятися справжнісіньким замком, оточеним водоймами. Історики наголошують на тому, що саме озера не дозволили ворогам взяти фортецю. І саме тому вона збереглася в такому ідеальному стані. Вхід коштує 8 євро. Якщо не хочете заходити – можете прогулятися біля замку.

Як дістатися до Тракаю: 279 автобус відправляється від залізничного вокзалу до автобусної станції в Тракаї. А звідти ще пів години пішки до самого замку.

Також можете за 3 євро відправитися на 30-хвилинну прогулянку озерами навколо замку. Відмінний варіант для тих, хто не захотів зайти до споруди.

Що потрібно скуштувати

Жемайчу. Ця страва дуже нагадує наші картопляні зрази з усілякими начинками. Тож, якщо вам таке до вподоби – замовляйте сміливо.

Цепелін. Про цепеліни, мабуть, чув кожен. Це такі гігантські картопляні котлети з м'ясною начинкою всередині, які подаються з усілякими соусами. Рекомендуємо завітати до району Ужупіс, а там знайти заклад Snekutis. За 5 євро отримаєте порцію, яку можна сміливо розділити на двох. І смачно, і ситно.

Варіант подачі цепелінів

Кібінай. Цю страву рекомендують скуштувати саме в Тракаї, адже там вона вважається традиційним місцевим смаколиком. Якщо ви їсте м'ясо, то спробуйте кібінай з бараниною. Надзвичайно смачний, зараза!

Вільнюс – ідеальний приклад того, як повинна розвиватися країна після розпаду "совка". Тому ми наполегливо рекомендуємо відправитися до столиці Литви. Тут ви не лише зможете відмінно відпочити, а й наберетеся позитивних емоцій на кілька місяців наперед. А наступного місяця ми розповімо вам, куди відправитися на Великдень, тож членство у Wizz Club не буде зайвим. Подорожуйте, набирайтесь позитивних емоцій, відкривайте для себе нові куточки нашої планети, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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