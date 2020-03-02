На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
-
- 375
Якщо ви хочете вразити свою дружину, маму або донечку – подаруйте їй ідеальну подорож на 8 березня. Мандрівка у нову країну дозволить не лише відпочити від буденних проблем, а й набратися нових позитивних вражень. Розповідаємо вам про бюджетну поїздку до Вільнюса. Пакуйте валізи та гайда у мандри!
8 березня у 2020 році припадає на неділю, а це означає, що ви можете подарувати своїй коханій жінці ідеальний вікенд. Власне, таким варіантом ми з вами й поділимось.
Готуйтесь заздалегідь: Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
Як дістатися до Вільнюса
Мандрівка буде максимально простою, адже попереду на вас очікує лише два перельоти: до Вільнюса та з Вільнюса. Це дозволить не переживати через стикування між рейсами, а також насолоджуватися відпочинком у столиці Литви сповна.
До 8 березня залишилися лічені дні, але у вас ще є можливість придбати халявні квитки до Вільнюса. З одного квитки у дві сторони вам обійдуться у 45 євро за умови членства у Wizz Club. Тож ми наполегливо рекомендуємо не зволікати та долучатися до клубу.
Львів – Вільнюс, 6 березня
- виліт о 16:50 – приліт о 18:05
- вартість: 669 гривень (939 гривень без клубу)
Вільнюс – Львів, 9 березня
- виліт об 08:00 – приліт об 09:10
- вартість: 539 гривень (809 гривень без клубу)
Економія з Wizz Club 1080 гривень. Вартість членства обійдеться вам у цю ж суму, а це означає, що ви її "відіб'єте" лише за цю подорож. Саме ж членство діє протягом року з моменту покупки!
*ціни вказані за одного пасажира
Як дістатися з аеропорту до міста
Вільнюс чимось нагадує Львів, адже аеропорт у литовській столиці розташований у межах міста. Дістатися від нього до центру міста – справа надзвичайно проста та комфортна. І це дуже круто, якщо враховувати той факт, що лоукостери часто базуються в аеропортах, розташованих за десятки кілометрів від міста.
Добирання до міста має два варіанти: автобус або електричка. Втім, ми рекомендуємо відразу ж в аеропорту придбати добовий проїзний. Цей маршрут розрахований на 3 доби, тож краще відразу подбати про громадський транспорт, а не шукати, де б придбати квитки і так далі.
Добовий проїзний у Вільнюсі:
- 1 доба – 5 євро;
- 3 доби – 8 євро;
- 5 діб – 12 євро.
Додатково ви оплачуєте 1,5 євро за картку для проїзного.
Якщо хочете погонорувати, то поїздка громадським транспортом у Вільнюсі коштує 50 євроцентів за 30 хвилин або 1 євро за годину. Проїзний же, нагадуємо, дає повний безліміт. Урахуйте цей факт!
Їздити зайцем у Литві не бажано, адже контролери – міцні та сильні чоловіки, котрі церемонитися з вами не будуть. Нема квитка – плати штраф у розмірі від 17 до 29 євро. Воно вам явно не треба, адже ніхто не хоче зіпсувати собі свято лише через банальне бажання зекономити.
Де заночувати у Вільнюсі
Тішить, що варіантів достатньо, тож у вас все ще є можливість вибору. Хочете жити в центрі – будь ласка. Хочете окрему квартиру? Без питань. Ціни коливаються від 9 доларів до 46. Причому, якщо скористатися цим лінком під час реєстрації нового акаунту, ви отримаєте пристойну знижку до 62 доларів на першу подорож.
Що подивитися у Вільнюсі та на околицях
- Кафедральна площа і пам'ятник Гедиміна
- Кафедральний собор Святих Станіслава і Владислава
- Палац великих князів литовських і національний музей Литви
- Вежа (замок) Гедиміна і Три Хрести
- Ботанічний сад Желібера і Проспект Гедиміна
- Вільнюський університет і костел Святих Іванів
- Президентський палац і Костел Святого Хреста
- Вулиця Литерат і Костел Святого Михайла
- Костел Святої Анни і костел Святого Франциска Ассизького
- Вулиця Пілес і П'ятницька церква
- Ратуша і Ратушна площа
- Костел Святого Казимира та Василіанські ворота
- Святодухівська церква та Римо-католицький костел Святої Терези
- Ворота Аушрос (Гостра брама)
- Ринок Hales Turgus і Sculpture Easter Egg
- Костел Всіх Святих і хоральна синагога
- Костел Вознесіння Пресвятої Діви Марії
- Мистецький район Ужупіс
Для максимального комфорту рекомендуємо перед подорожжю встановити додаток MAPS.me та завантажити карти Вільнюсу. Це дозволить не загубитися у місті та швидко знаходити необхідні об'єкти.
Якщо ви по відчуттях встигатимете і матимете бажання, то можете ранок одного дня присвятити Тракаю. Там можна прогулятися справжнісіньким замком, оточеним водоймами. Історики наголошують на тому, що саме озера не дозволили ворогам взяти фортецю. І саме тому вона збереглася в такому ідеальному стані. Вхід коштує 8 євро. Якщо не хочете заходити – можете прогулятися біля замку.
Як дістатися до Тракаю: 279 автобус відправляється від залізничного вокзалу до автобусної станції в Тракаї. А звідти ще пів години пішки до самого замку.
Також можете за 3 євро відправитися на 30-хвилинну прогулянку озерами навколо замку. Відмінний варіант для тих, хто не захотів зайти до споруди.
Що потрібно скуштувати
Жемайчу. Ця страва дуже нагадує наші картопляні зрази з усілякими начинками. Тож, якщо вам таке до вподоби – замовляйте сміливо.
Цепелін. Про цепеліни, мабуть, чув кожен. Це такі гігантські картопляні котлети з м'ясною начинкою всередині, які подаються з усілякими соусами. Рекомендуємо завітати до району Ужупіс, а там знайти заклад Snekutis. За 5 євро отримаєте порцію, яку можна сміливо розділити на двох. І смачно, і ситно.
Кібінай. Цю страву рекомендують скуштувати саме в Тракаї, адже там вона вважається традиційним місцевим смаколиком. Якщо ви їсте м'ясо, то спробуйте кібінай з бараниною. Надзвичайно смачний, зараза!
Вільнюс – ідеальний приклад того, як повинна розвиватися країна після розпаду "совка". Тому ми наполегливо рекомендуємо відправитися до столиці Литви. Тут ви не лише зможете відмінно відпочити, а й наберетеся позитивних емоцій на кілька місяців наперед. А наступного місяця ми розповімо вам, куди відправитися на Великдень, тож членство у Wizz Club не буде зайвим. Подорожуйте, набирайтесь позитивних емоцій, відкривайте для себе нові куточки нашої планети, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
Читайте також: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
20:13Не судилося стати порноактрисою? Доньку Стівена Спілберга заарештували
-
19:58Про що говорить гіркота в горлі
-
19:455 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні
-
19:24Наймолодша мільярдерка у світі похвалилася новим кольором волосся
-
19:14Rolls-Royce запускає соціальну мережу "для обраних"
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:00Від пацанки до панянки 4 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:51Ця група людей захищена від коронавірусу
-
18:42Принц Гаррі та Бон Джові повторили обкладинку легендарного альбому The Beatles
-
18:22Що носити замість джинсів цієї весни
-
18:13Зовнішність нового електрокара Fiat 500 розкрили до прем'єри
-
18:00Гороскоп на 3 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Скільки Усик та Ломаченко заробили за минулий рік
-
17:43Школяр зареєстрував вигаданого кандидата у Конгрес США
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:20Чоловік побудував будинок мрії за відеороликами з YouTube
-
17:14Названі найпотужніші Android-смартфони лютого: результати бенчмарків
-
17:00Українці Natus Vincere порвали всіх на чемпіонаті з CS:GO: шалена сума призових
-
16:52На березі річки у Британії виявили загадкову істоту
-
16:42Вусатий фанк: дивіться перший трейлер документалки про українську музику 70-х
-
16:25Названі найкорисніші продукти для пізньої вечері
-
16:14Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
-
15:56Науковці розкрили загадку холодних носів у собак
-
15:39Названо найкращий спосіб позбутись наслідків стресу
-
15:21Тіна Кароль спантеличила мережу круглим животиком
-
19:455 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні
-
16:14Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
-
14:00Меню на Великий піст 2020: рецепти пісних страв, які можна їсти
-
12:14ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
-
09:17Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:14Лікарі пояснили, чому не варто пити чай з лимоном
- 01 березня
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
-
15:47Головна незаймана України: Jerry Heil зробила відверту заяву
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме
- 29 лютого
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
12:25Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою
-
10:00Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду
-
08:33Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
- 28 лютого
-
21:569 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків
-
20:14П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм
-
18:03Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
-
16:36Притула підбив підсумки відбору на Євробачення 2020: його оцінка фіналістів
-
16:00Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити
-
14:17Нові серіали березня 2020: що точно варто подивитись у перший місяць весни