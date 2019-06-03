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Так виглядають незвичайні архітектурні тату

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Ці тату робили справжні майстри своєї справи - фото 1
Ці тату робили справжні майстри своєї справи / UltraLinx

Ці роботи тату-майстрів відрізняються своєю деталізацією. Подивіться на ці витвори мистецтва!

В архітектурі, як і в татуюванні, важливі стрункість і витонченість ліній.

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Якщо поєднати два цих види мистецтва, то, швидше за все, вийде дуже оригінальний і стильний малюнок на шкірі. Якщо, звичайно, руки тату-майстра такі ж прямі, як стіни будинків. У людей, які били тату з цієї добірки, з руками все цілком добре.

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А ще читай відповіді на дурні запитання тату майстру. Про усі тонкощі цієї цікавої, творчої професії розповіла у відеоінтерв'ю каналу "Жиза" тату майстриня Олена Баскі (Wisdom Tattoo). Чи можна заразитися від голки? Де вчитися мистецтву татуювання? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай тут.

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Джерело: theultralinx
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