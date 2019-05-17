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Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото

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Тату на ногах - фото 1
Тату на ногах / instagram.com/mistertroshin

Тату на ногах є доволі популярними, адже ноги легко сховати чи прикрити залежно від погоди чи настрої. До того ж, тут можна зображати і щось маленьке, і справді масивні роботи. Зацініть!

Знайомтесь, Себастьян Квік (Sebastian Quick) – татуювальник зі Швеції, який доволі довго займається мистецтвом на тілах людей. Чоловік спеціалізується на доволі об'ємних та великих тату, тому його роботи на ногах змушують затримати погляд.

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"Я насправді художник-живописець, тому моя робота сягає потенціалу тоді, коли мені можна підходити до неї, як до живопису. Це вимагає розмірів. Тому мої улюблені області будь-які частини тіла з вільним простором, а також гладкі та "плоскі ноги", – ділиться Себастьян. Він полюбляє розглядати динаміку суглобів, точок згинання, вигинів, тому додає своїм витворам рухів. Зацініть:

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328139

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328140

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328141

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328142

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328143

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328144

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328145

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328146

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328147

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328148

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328149

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328150

Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото - фото 328151

Джерело всіх фото: instagram.com/mistertroshin

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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