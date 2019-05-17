Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото

Тату на ногах є доволі популярними, адже ноги легко сховати чи прикрити залежно від погоди чи настрої. До того ж, тут можна зображати і щось маленьке, і справді масивні роботи. Зацініть!

Знайомтесь, Себастьян Квік (Sebastian Quick) – татуювальник зі Швеції, який доволі довго займається мистецтвом на тілах людей. Чоловік спеціалізується на доволі об'ємних та великих тату, тому його роботи на ногах змушують затримати погляд.

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"Я насправді художник-живописець, тому моя робота сягає потенціалу тоді, коли мені можна підходити до неї, як до живопису. Це вимагає розмірів. Тому мої улюблені області – будь-які частини тіла з вільним простором, а також гладкі та "плоскі ноги", – ділиться Себастьян. Він полюбляє розглядати динаміку суглобів, точок згинання, вигинів, тому додає своїм витворам рухів. Зацініть:

Джерело всіх фото: instagram.com/mistertroshin

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