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Ця японка робить тату з 6-річного віку

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Ця японка робить тату з 6-річного віку - фото 1

Це наймолодша майстриня тату у світі. Вона почала займатися цим з 6 років, а зараз їй 10 й дівчинка робить тату в Амстердамі. Дивіться, як це їй вдається.

10-річна японська дівчинка Ноко, яка проживає в Амстердамі, любить робити татуювання. Її клієнтами стали вже 20 осіб.

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Дівчинка – донька всесвітньо відомого тату-майстра Gakkin і його учениця. Ноко займається татуюваннями з 6 років. Все почалося з того, що батько дав їй шматок силіконової шкіри, щоб дочка могла практикуватися.

Своє перще татуювання Ноко набила батькові. За словами Гаккіна, тепер це його улюблене тату. Батько Ноко каже, що не надто переймається тим, що скажуть люди про захоплення дитини, адже їй це подобається і вона має до цього хист.

Дівчинка іноді робить тимчасові татуювання на своїх руках, але поки що не визначилася, що наб'є собі, коли їй виповниться 18 років, – можливо, птахів, яких вона часто набиває зараз іншим. У вільний від тату час Ноко любить танцювати, грати з друзями й ходити в ліс по гриби.

Ноко – не єдина юна майстриня тату у світі. Тату-майстер Езра Дормон з Панами почав набивати татуювання, коли йому було 12 років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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