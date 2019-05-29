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10 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з тату майстринею.
Про усі тонкощі цієї цікавої, творчої професії розповіла у відеоінтерв'ю каналу "Жиза" тату майстриня Олена Баскі (Wisdom Tattoo). Чи можна заразитися від голки? Де вчитися мистецтву татуювання? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
Це цікаво: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити стюардесі
Татуювання – це боляче?
Насправді, звісно, не боляче. Є різниця між чоловічим і жіночим болем. Дівчата набагато терплячіші, як ви вже здогадалися. Чоловіки ж на сеансах інколи непритомніють і страждають. Але, заради краси усі готові терпіти.
А це на все життя?
І ще трошечки після :) Зараз є багато технологій, які дозволяють видалити татуювання. Світлі, напівпрозорі, малесенькі тату видалити дуже легко. Такий малюнок можна прибрати десь протягом року. Однак чорний, щільний контур видалити з тіла повністю не вдасться.
Чому татуювання так дорого коштує?
Бо так! Насправді якісне татуювання МАЄ коштувати багато. Ця вартість залежить від "наповненості" майстра. Один ковпачок фарби коштує не дорого. Але, є майстри, які на місяць витрачають по 28 тисяч на одне тільки навчання. Ціна дуже залежить від досвіду майстра.
Обов'язково вміти малювати?
Все залежить від того, що ти хочеш робити. Зараз дуже модно бути тату-майстром. Це стало якимось трендом, на жаль. Як, наприклад, 5 років тому усі були фотографами, потім дизайнерами тощо. Звісно, процентів 80 з сучасних майстрів не вміють малювати.
У татуюванні має бути сенс?
Що б хто не казав, сенс є завжди. Людина ніколи не зробить тату навмання, навіть у стані алкогольного сп'яніння. Важливо, щоб клієнт обирав тату "під себе", те, що йому буде подобатися.
Чи можна заразитися від голки?
Якщо дістати її з брудного відра для сміття і почати робити татуювання, то так... Раніше дуже складно було, з технічної точки зору, робити тату. Багато майстрів нехтували санітарними нормами. Зараз індустрія зробила все, щоб максимальна кількість матеріалу для тату була одноразовою й індивідуальною для кожного клієнта.
Що з татуюванням буде в старості?
Сподіваюся, у старості, всі ми будемо спортивними, підтягнутими, красими людьми з тату. До того ж, малюнок на тілі – це своєрідний стимул тримати себе в формі. Єдине, з часом татуювання просто стають світлішими.
Де вчитися мистецтву татуювання?
Треба шукати майстра, який припаде тобі до душі, і конкретно в нього вчитися. Краще, звісно, індивідуально, але, наприклад, я зараз навчаю цілі міні-групи. Коли навчаються 4 людини одночасно, ми можемо розбирати одразу 4 помилки. Вони малюють ескізи, відпрацьовують техніки. Така методика навчання, як на мене, у чотири рази ефективніша.
Що робити, якщо в процесі зіпсувала роботу?
Удати, що так і було заплановано. Варіантів більше немає. А якщо серйозно, то треба не косячити.
Скільки може заробляти тату майстер?
Від 200 гривень за сеанс до 400 тисяч. Це реальні цифри.
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