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Супермодель приміряла боді, який носила 30 років тому: спокусливі фото

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Хелена Крістенсен - фото 1
Хелена Крістенсен / instagram

Данська супермодель Хелена Крістенсен здивувала і вразила шанувальників образом з 90-х. Знаменита манекенниця вбралася в боді, який вона носила 30 років тому. Знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, 51-річна Хелена Крістенсен позує у спокусливому купальнику з леопардовим принтом зі своїм портретом. Наряд, за її словами, подарував їй улюблений дизайнер Крістіан Лакруа.

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Боді модель одягала на одному з модних показів у Парижі, коли їй було близько 20 років.

"Якимось чином він пережив всі ці роки, і я досі вважаю його суперкрутим", – прокоментувала фото Крістенсен, на якому красуня відображена у мальовничому лісі на березі річки.

Супермодель приміряла боді, який носила 30 років тому: спокусливі фото - фото 424598

Супермодель приміряла боді, який носила 30 років тому: спокусливі фото - фото 424596

Супермодель приміряла боді, який носила 30 років тому: спокусливі фото - фото 424597

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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