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Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки

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Спецефекти в сучасному кіно - фото 1
Спецефекти в сучасному кіно / SCARFILM

Кумедні і водночас приголомшливі кадри, які показують виворіт кінематографа. Ви будете вражені!

Сучасні технології розвиваються з кожним днем все більше і більше. Особливо це помітно в кіно. Графіка, спецефекти, трюки – все це тепер роблять комп'ютери.

І ще: Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження

Часом кадри природи виглядають так природно, що ні віриться в графіку – Голлівуд може майстерно "обманювати"! Зацініть самі:

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316424

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316423

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316425

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316426

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316427

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316428

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316429

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316430

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316431

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316432

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316433

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316434

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316435

Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки - фото 316436

А ще зібрали для вас смішні фотографії з різних знімальних майданчиків, які занурять у атмосферу цього цікавого і творчого процесу!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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