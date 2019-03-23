Так виглядають кадри голлівудських фільмів до обробки

Кумедні і водночас приголомшливі кадри, які показують виворіт кінематографа. Ви будете вражені!

Сучасні технології розвиваються з кожним днем все більше і більше. Особливо це помітно в кіно. Графіка, спецефекти, трюки – все це тепер роблять комп'ютери.

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Часом кадри природи виглядають так природно, що ні віриться в графіку – Голлівуд може майстерно "обманювати"! Зацініть самі:

А ще зібрали для вас смішні фотографії з різних знімальних майданчиків, які занурять у атмосферу цього цікавого і творчого процесу!

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