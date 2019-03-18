Кумедні фото зі знімальних майданчиків відомих фільмів

Зібрали для вас смішні фотографії з різних знімальних майданчиків, які занурять у атмосферу цього цікавого і творчого процесу!

Стівен Спілберг миє Еліота на зйомках фільму Іншопланетянин.

І ще: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Режисер Титаніка Джеймс Кемерон налаштовує акторів Леонардо Ді Капріо і Кейт Уінслет на роботу.

Перерва на каву у Квентіна Тарантіно на зйомках Убити Білла.

На зйомках сиквела фільму Той, що біжить по лезу Харрісон Форд випадково по-справжньому вдарив Райана Гослінга.

А на вулиці В'язів, виявляється, все не так жахливо.

Читайте також: Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз