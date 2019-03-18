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Кумедні фото зі знімальних майданчиків відомих фільмів

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За кадром фільму Гаррі Поттер - фото 1
За кадром фільму Гаррі Поттер / cinematographua

Зібрали для вас смішні фотографії з різних знімальних майданчиків, які занурять у атмосферу цього цікавого і творчого процесу!

Стівен Спілберг миє Еліота на зйомках фільму Іншопланетянин.

Кумедні фото зі знімальних майданчиків відомих фільмів - фото 314965

І ще: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Режисер Титаніка Джеймс Кемерон налаштовує акторів Леонардо Ді Капріо і Кейт Уінслет на роботу.

Кумедні фото зі знімальних майданчиків відомих фільмів - фото 314966

Перерва на каву у Квентіна Тарантіно на зйомках Убити Білла.

Кумедні фото зі знімальних майданчиків відомих фільмів - фото 314964

На зйомках сиквела фільму Той, що біжить по лезу Харрісон Форд випадково по-справжньому вдарив Райана Гослінга.

Кумедні фото зі знімальних майданчиків відомих фільмів - фото 314963

А на вулиці В'язів, виявляється, все не так жахливо.

Кумедні фото зі знімальних майданчиків відомих фільмів - фото 314962

Читайте також: Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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