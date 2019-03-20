Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження

Щорічно в прокат виходять сотні фільмів, але завжди є головний лідер, який зумів зібрати найбільшу касу в прокаті. Пропонуємо тобі дізнатися, яка ж стрічка була найпопулярнішою в рік твого народження!

Склали добірку фільмів, які підкорили світовий прокат у твій рік народження. Мерщій шукай, що будеш дивитися сьогодні ввечері ;)

Це цікаво: Який кіношедевр вийшов у рік твого народження

1970: "Історія кохання"

Оригінальна назва: Love Story

Love Story Касові збори: $ 771 268 673

1971: "Діаманти залишаються назавжди"

Оригінальна назва: A Diamonds is Forever

A Diamonds is Forever Касові збори: $ 640 316 534

1972: "Хрещений батько"

Оригінальна назва: The Godfather

The Godfather Касові збори: $ 831 537 517

1973: "Той, що виганяє диявола"

Оригінальна назва: The Exorcist

The Exorcist Касові збори: $ 1 303 158 068

1974: "Пекло в піднебессі"

Оригінальна назва: The Towering Inferno

The Towering Inferno Касові збори: $ 1 198 749 688

1975: "Щелепи"

Оригінальна назва: Jaws

Jaws Касові збори: $ 1 227 225 432

1976: "Роккі"

Оригінальна назва: Rocky

Rocky Касові збори: $ 1 144 477 295

1977: "Зоряні війни: Нова надія"

Оригінальна назва: Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode IV: A New Hope Касові збори: $ 2 696 097 171

1978: "Бріолін"

Оригінальна назва : Grease

: Grease Касові збори: $ 2 240 598 271

1979: "Місячний гонщик"

Оригінальна назва: Moonraker

Moonraker Касові збори: $ 2 426 985 760

1980: "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь"

Оригінальна назва: Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back Касові збори: $ 2 877 778 998

1981: "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"

Оригінальна назва: Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark Касові збори: $ 2 763 785 072

1982: "Іншопланетянин"

Оригінальна назва: E.T. the Extra-Terrestrial

E.T. the Extra-Terrestrial Касові збори: $ 3 503 837 389

1983: "Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая"

Оригінальна назва: Star Wars Episode VI: Return of the Jedi

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi Касові збори: $ 3 236 069 528

1984: "Індіана Джонс і Храм Долі"

Оригінальна назва: Indiana Jones and the Temple of Doom

Indiana Jones and the Temple of Doom Касові збори: $ 3 871 627 001

1985: "Назад в майбутнє"

Оригінальна назва: Back To The Future

Back To The Future Касові збори: $ 3 801 277 551

1986: "Найкращий стрілець"

Оригінальна назва : Top Gun

: Top Gun Касові збори: $ 3 577 181 901

1987: "Фатальний потяг"

Оригінальна назва: Fatal Attraction

Fatal Attraction Касові збори: $ 4 102 969 197

1988: "Людина дощу"

Оригінальна назва: Rain Man

Rain Man Касові збори: $ 4 755 198 602

1989: "Індіана Джонс і останній хрестовий похід"

Оригінальна назва: Indiana Jones and the Last Crusade

Indiana Jones and the Last Crusade Касові збори: $ 5 720 330 919

1990: "Привид"

Оригінальна назва: Ghost

Ghost Касові збори: $ 6 636 162 819

1991: "Красуня і Чудовисько"

Оригінальна назва: Beauty and the Beast

Beauty and the Beast Касові збори: $ 6 349 380 323

1992: "Аладдін"

Оригінальна назва: Aladdin

Aladdin Касові збори: $ 6 921 408 168

1993: "Парк юрського періоду"

Оригінальна назва: Jurassic Park

Jurassic Park Касові збори: $ 7 919 753 081

1994: "Король Лев"

Оригінальна назва: The Lion King

The Lion King Касові збори: $ 8 767 023 485

1995: "Міцний горішок 3: Помста"

Оригінальна назва: Die Hard: With a Vengeance

Die Hard: With a Vengeance Касові збори: $ 9 865 077 411

1996: "День незалежності"

Оригінальна назва: Independence Day

Independence Day Касові збори: $ 10 138 141 805

1997: "Титанік"

Оригінальна назва: Titanic

Titanic Касові збори: $ 12 762 961 369

1998: "Армагеддон"

Оригінальна назва: Armageddon

Armageddon Касові збори: $ 11 619 975 020

1999: "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза"

Оригінальна назва : Star Wars Episode І: The Phantom Menace

: Star Wars Episode І: The Phantom Menace Касові збори: $ 13 514 938 939

2000: "Місія нездійсненна 2"

Оригінальна назва: Mission: Impossible II

Mission: Impossible II Касові збори: $ 13 324 313 767

А ти дивився фільм, який був хітом, коли ти народився? Пиши в коментах!

Музика 70-90 х: Яка українська пісня була хітом в рік твого народження