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Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
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Щорічно в прокат виходять сотні фільмів, але завжди є головний лідер, який зумів зібрати найбільшу касу в прокаті. Пропонуємо тобі дізнатися, яка ж стрічка була найпопулярнішою в рік твого народження!
Склали добірку фільмів, які підкорили світовий прокат у твій рік народження. Мерщій шукай, що будеш дивитися сьогодні ввечері ;)
Це цікаво: Який кіношедевр вийшов у рік твого народження
1970: "Історія кохання"
- Оригінальна назва: Love Story
- Касові збори: $ 771 268 673
1971: "Діаманти залишаються назавжди"
- Оригінальна назва: A Diamonds is Forever
- Касові збори: $ 640 316 534
1972: "Хрещений батько"
- Оригінальна назва: The Godfather
- Касові збори: $ 831 537 517
1973: "Той, що виганяє диявола"
- Оригінальна назва: The Exorcist
- Касові збори: $ 1 303 158 068
1974: "Пекло в піднебессі"
- Оригінальна назва: The Towering Inferno
- Касові збори: $ 1 198 749 688
1975: "Щелепи"
- Оригінальна назва: Jaws
- Касові збори: $ 1 227 225 432
1976: "Роккі"
- Оригінальна назва: Rocky
- Касові збори: $ 1 144 477 295
1977: "Зоряні війни: Нова надія"
- Оригінальна назва: Star Wars Episode IV: A New Hope
- Касові збори: $ 2 696 097 171
1978: "Бріолін"
- Оригінальна назва: Grease
- Касові збори: $ 2 240 598 271
1979: "Місячний гонщик"
- Оригінальна назва: Moonraker
- Касові збори: $ 2 426 985 760
1980: "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь"
- Оригінальна назва: Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back
- Касові збори: $ 2 877 778 998
1981: "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"
- Оригінальна назва: Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark
- Касові збори: $ 2 763 785 072
1982: "Іншопланетянин"
- Оригінальна назва: E.T. the Extra-Terrestrial
- Касові збори: $ 3 503 837 389
1983: "Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая"
- Оригінальна назва: Star Wars Episode VI: Return of the Jedi
- Касові збори: $ 3 236 069 528
1984: "Індіана Джонс і Храм Долі"
- Оригінальна назва: Indiana Jones and the Temple of Doom
- Касові збори: $ 3 871 627 001
1985: "Назад в майбутнє"
- Оригінальна назва: Back To The Future
- Касові збори: $ 3 801 277 551
1986: "Найкращий стрілець"
- Оригінальна назва: Top Gun
- Касові збори: $ 3 577 181 901
1987: "Фатальний потяг"
- Оригінальна назва: Fatal Attraction
- Касові збори: $ 4 102 969 197
1988: "Людина дощу"
- Оригінальна назва: Rain Man
- Касові збори: $ 4 755 198 602
1989: "Індіана Джонс і останній хрестовий похід"
- Оригінальна назва: Indiana Jones and the Last Crusade
- Касові збори: $ 5 720 330 919
1990: "Привид"
- Оригінальна назва: Ghost
- Касові збори: $ 6 636 162 819
1991: "Красуня і Чудовисько"
- Оригінальна назва: Beauty and the Beast
- Касові збори: $ 6 349 380 323
1992: "Аладдін"
- Оригінальна назва: Aladdin
- Касові збори: $ 6 921 408 168
1993: "Парк юрського періоду"
- Оригінальна назва: Jurassic Park
- Касові збори: $ 7 919 753 081
1994: "Король Лев"
- Оригінальна назва: The Lion King
- Касові збори: $ 8 767 023 485
1995: "Міцний горішок 3: Помста"
- Оригінальна назва: Die Hard: With a Vengeance
- Касові збори: $ 9 865 077 411
1996: "День незалежності"
- Оригінальна назва: Independence Day
- Касові збори: $ 10 138 141 805
1997: "Титанік"
- Оригінальна назва: Titanic
- Касові збори: $ 12 762 961 369
1998: "Армагеддон"
- Оригінальна назва: Armageddon
- Касові збори: $ 11 619 975 020
1999: "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза"
- Оригінальна назва: Star Wars Episode І: The Phantom Menace
- Касові збори: $ 13 514 938 939
2000: "Місія нездійсненна 2"
- Оригінальна назва: Mission: Impossible II
- Касові збори: $ 13 324 313 767
А ти дивився фільм, який був хітом, коли ти народився? Пиши в коментах!
Музика 70-90 х: Яка українська пісня була хітом в рік твого народження
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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