Так виглядає найшвидший поїзд у світі

Під час тестування поїзд курсуватиме двічі на тиждень / Nikkei Asian Review

Японська компанія East Japan Railway почала випробування свого найшвидшого пасажирського експреса, здатного досягати швидкості 360 км/год!

Передбачається, що експрес розпочне роботу у 2030 році та за швидкістю випередить китайський поїзд Fuxing, який розвиває швидкість на 10 км/год меншу.

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Футуристичний дизайн моделі складається з десяти вагонів і загостреного носа довжиною 22 метри. Через це поїзд виглядає доволі дивакувато і візуально нагадує качкодзьоба. Ефективна система гальмування представлена ​​магнітними сповільнювачами і повітряними гальмами на даху.

Під час тестування поїзд курсуватиме двічі на тиждень між містами Сендай і Аморі, які розташовані на відстані 280 км по прямій лінії. Випробування будуть проходити після півночі, коли колія найменше завантажена.

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