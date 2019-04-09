Потяг Укрзалізниці увійшов до списку найкращих в Європі

Одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN склала перелік нічних маршрутів Європи. Спальний потяг Київ – Варшава увійшов до списку найкращих.

Нічний потяг Київ – Варшава Укрзалізниці увійшов до списку найкращих маршрутів Європи, який був складений виданням CNN. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

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"Вітаю Укрзалізницю. Потяг Київ – Варшава увійшов до переліку CNN "Найкращих нічних потягів Європи". Потяг №1 йде в ЄС", – написав Омелян.

Видання CNN відзначило також, що склало список найкращих нічних маршрутів, ґрунтуючись на даних сайту, який присвячений подорожам Manin The Seat 61.

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