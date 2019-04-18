Укрзалізниця запускає потяг Дніпро – Перемишль: вартість квитка

Укрзалізниця з 19 квітня вводить курсування безпересадочних вагонів сполученням Дніпро – Перемишль. Про це повідомили в прес-службі компанії.

У графіку руху пасажирських поїздів на цей рік передбачено курсування двох безпересадочних вагонів Дніпро – Перемишль.

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Безпересадочні купейні вагони Дніпро – Перемишль курсуватимуть з Дніпра з 19 квітня 2019 року в складі поїзда №86/85 Новоолексіївка – Львів, на станції Львів їх будуть причіплювати до поїзда №90/89 Львів – Перемишль.

Сьогодні повна вартість проїзного документа – 1814,32 грн / Уніан

Зворотно з Перемишля ці вагони курсуватимуть з 20 квітня 2019 року в складі поїзда №35/36 Перемишль – Одеса з причепленням у Львові до поїзда №70/69 Львів – Маріуполь. Як відзначили в Укрзалізниці, вартість квитка залежатиме від курсу валюти в день його купівлі. Сьогодні повна вартість проїзного документа – 1814,32 грн. Дитячий квиток коштує 1161,76 грн. Квитки на призначену дату можна придбати в залізничних касах.

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