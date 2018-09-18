У Франції на продаж виставили храм

У містечку Лонгви у Франції на продаж виставлено католицький храм. Початкова його вартість – 190 тисяч євро.

Найімовірніше, з будівлі церкви, побудованої в неороманському стилі, зроблять готель.

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Місцева єпархія пояснила, що продає нерухомість через брак парафіян і коштів на утримання релігійної установи: служби тут відвідують всього кілька десятків людей.

Храм продається через брак парафіян / Devour The World

Це вже не перший випадок продажу будівель релігійних храмів у Франції. Кілька років тому один з храмів країни придбав відомий модний будинок. Згідно з численними дослідженнями, Франція поряд з Чехією є однією з найменш релігійних країн Європи.

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