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У Франції на продаж виставили храм

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Ціна стартує зі 190 тисяч євро - фото 1
Ціна стартує зі 190 тисяч євро / Pinterest

У містечку Лонгви у Франції на продаж виставлено католицький храм. Початкова його вартість – 190 тисяч євро.

Найімовірніше, з будівлі церкви, побудованої в неороманському стилі, зроблять готель.

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Місцева єпархія пояснила, що продає нерухомість через брак парафіян і коштів на утримання релігійної установи: служби тут відвідують всього кілька десятків людей.

Храм продається через брак парафіян - фото 276775
Храм продається через брак парафіян / Devour The World

Це вже не перший випадок продажу будівель релігійних храмів у Франції. Кілька років тому один з храмів країни придбав відомий модний будинок. Згідно з численними дослідженнями, Франція поряд з Чехією є однією з найменш релігійних країн Європи.

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Джерело: УНІАН
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