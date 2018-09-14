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Фотограф показав особливу красу Японії: захопливі кадри

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Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 1
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Талановитий фотограф втілив свою дитячу мрію у життя та відвідав Японію. Зацініть!

Знайомтесь, Ентоні Преслі (Anthony Presley) талановитий фотограф, який ще з дитинства мріяв відвідати Японію. Він захоплювався природою, архітектурою, культурою, а нещодавно все ж зумів здійснити омріяну поїздку.

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"Мушу визнати, що, коли я вийшов з вокзалу у Токіо, то не міг повірити, що нагоду, на яку я очікував 20 років, нарешті випала", ділиться Ентоні.

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275836
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275835
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275834
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275833
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275832
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275831
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275830
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275829
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275828
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275827
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі - фото 275826
Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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