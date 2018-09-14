Фотограф показав особливу красу Японії: захопливі кадри

Талановитий фотограф втілив свою дитячу мрію у життя та відвідав Японію. Зацініть!

Знайомтесь, Ентоні Преслі (Anthony Presley) – талановитий фотограф, який ще з дитинства мріяв відвідати Японію. Він захоплювався природою, архітектурою, культурою, а нещодавно все ж зумів здійснити омріяну поїздку.

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"Мушу визнати, що, коли я вийшов з вокзалу у Токіо, то не міг повірити, що нагоду, на яку я очікував 20 років, нарешті випала", – ділиться Ентоні.

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

Мандрівка Японією в об'єктиві Ентоні Преслі / Anthony Presley

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