Як виглядає унікальний храм в Таїланді: вражаючі фото

У 1997 році в Таїланді був побудований унікальний храм Ватронгкхун – Білий храм. Він створений за проектом тайського художника Чалемчая Кхосітпхіпхата.

Творець Ватронгкхуна задумував побудувати найкрасивіший храм в усьому світі. Так це чи ні – судити складно, але одне можна сказати точно: архітектурний шедевр вражає.

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Білосніжний храм у Таїланді

Творець храму закінчив традиційну тайську школу мистецтв, жив на Шрі-Ланці та в Лондоні, виставляв свої роботи на виставках в Європі та Азії. Але його творчість викликала суперечливі думки, так як Чалемчай традиційне мистецтво активно змішував з сучасним. Це відбилося і на архітектурі унікального білосніжного храму, на будівництво якого художник витратив близько мільйона доларів.

Чалемчай не відмовляється від пожертвувань, але встановив ліміт у 10 тисяч доларів, щоб спонсори не могли диктувати свої умови.

Білосніжний храм у Таїланді

Білосніжний храм у Таїланді

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