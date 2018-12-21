Так виглядали різдвяні листівки у Вікторіанську епоху

Виглядають ці різдвяні листівки доволі похмуро.

У Вікторіанську епоху, схоже, у людей був інший підхід до зимового святкового сезону.

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На сучасних різдвяних листівках зазвичай зображують веселого Санта-Клауса, яку-небудь пухнасту лісову тваринку і зелену ялинку з іграшками, словом, щось святкове і життєрадісне, чого не можна сказати про химерні листівки, які були популярні в другій половині XIX століття. Перша різдвяна картка на продаж була створена сером Генрі Коулом в 1843 році, проте доступні майже кожному вони стали тільки в 1870-х роках.

Сьогодні ж Новий рік 2019 і Різдво – одні з найулюбленіших свят у році, особливо для дітей. До вашої уваги красиві вірші для малечі українською мовою, які вони можуть розказати на новорічному святі в школі чи в дитсадку.

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