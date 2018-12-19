Вірші про Новий рік 2019: найкращі новорічні віршики для дітей

Новий рік 2019 – одне з найулюбленіших свят у році, особливо для дітей. До вашої уваги красиві вірші для малечі українською мовою, які вони можуть розказати на новорічному святі в школі чи в дитсадку.

До Нового року 2019 дітки неодмінно готують новорічні вірші. За свої старання всі вони отримують солодкі подарунки, тож з нетерпінням чекають свята.

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Зібрали для вас вірші на Новий рік на українській мові для дітей різного віку. Обирайте найкращий новорічний віршик та допомагайте малечі вивчити його текст!

Вірші на Новий рік 2019 для дітей

Короткі віршики ДЛЯ МАЛЯТ 2, 3 і 4 РОКІВ

***

Падав сніг на поріг,

Кіт зліпив собі пиріг.

Поки смажив, поки пік,

А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг

Треба тісто, а не сніг.

***

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

***

Ну й бо ж снігу намело –

Стало білим все село.

Біла стежка, біла річка,

Біла вишня і смерічка,

Біла хата, білі коні,

Тільки носики червоні.

***

Біло падає сніжок

На дерева, на стіжок.

В кучугурах білих зайчик

Вбрався в білий кожушок.

***

Танцювали зайчики у гайку,

На сніжку біленькому, на сніжку.

Вибивали лапками гопака,

Хоч мела хурделиця,

Ще й яка.

Гарно побігайчики

Стриб та скік –

Зустрічали зайчики

Новий Рік.

***

Через поле, через ліс,

З пагорба в долину

Подарунки зайчик віз

Діткам на ялинку.

Дід Мороз раненько встав,

Снігу торбу назбирав

І побіг чимдуж до річки

Заморозити водичку.

***

Де-Де-Де – Дід Мороз іде!

Се-Се-Се – Ще й мішка несе.

Ку-Ку-Ку – Що там у мішку?

Ки-Ки-Ки – Подаруночки,

Іх-Іх-Іх – Радощі та сміх

Ток-Ток-Ток – Для малих діток.

Ні-Ні-Ні – Є тут і мені.

Лю-Лю-Лю – Новий рік люблю!

Вірші до Нового року 2019

ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ 5 років

***

Я ладнаю годівнички

Для горобчика й синички,

Для малого снігурця

Крихт насиплю і пшонця.

Прилітайте, друзі милі,

Не лякайтесь заметілі!

***

Уранці біля хати

Малесенькі сліди —

Зайчаточко вухате

Приходило сюди.

Стояло біля хати,

Ступило на поріг –

Хотіло нам сказати,

Що випав перший сніг.

***

У нічний казковий час

Рік Новий прийшов до нас,

Він приніс свої вітання

І найкращі побажання –

І людині, і родині,

І матусі-Україні!

***

Під зелену, під ялинку

Ставляв Дід Мороз корзинку:

В ній цукерки та пакунки,

В ній солодощі, дарунки,

І для цуцика сюрприз –

Кістку Дід Мороз приніс!

***

В Новий Рік зійшлись звірята

Круг ялинки танцювати:

Заєць, білки рудолиці,

Вовк, кабан та дві лисиці.

Тільки в норах їжаки

Настовбурчили голки:

– Дорогі нам сну хвилинки,

Ми й самі, як ті ялинки!

***

Пахне смолою ялинка зелена,

Каже бабусі маленька Олена:

"Насіння з ялинки нам стане в нагоді,

Посадимо саме таку на городі,

Бо ця деревина потрібна мені –

Цукерки на ній виростають смачні!"

***

Дід Мороз на Новий Рік

Мені кролика приніс!

Кролик під ялинку втік,

Видно тільки білий ніс.

Вилізь, прошу, з-під ялинки,

Дам тобі я дві морквинки!

***

За віконцем зимонька

Снігу намітає,

А дитяче серденько

В мріях завмирає.

Бо, либонь, опівночі

Дід Мороз зайде.

Купу подаруночків

Під гілки складе!

Тож в чеканні солодко

Серце завмирає,

Дитинча замріяне

Дивини чекає…

Подарунки на Новий рік

ДЛЯ ДІТЕЙ 6 І 7 РОКІВ (1-2 КЛАС)

***

Новий рік іде землею

В чистім полі без доріг,

Світить зорі понад нею,

Розсіває срібний сніг.

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

***

Погас учора день –

Заплакав Рік Старенький.

Сьогодні розсвіло –

Сміється Молоденький.

Старенького нам жаль,

А плакать не годиться,

Бо Молоденький Рік

Почне на нас свариться.

***

Через поле, через ліс,

З пагорба в долину

Подарунки зайчик віз

Діткам на ялинку.

Їхав навіть уночі,

Не боявсь нічого,

Бо летіли два сичі

Попереду нього.

І освітлювали путь

Очі їх – вуглинки.

Подарунки привезуть

Вчасно на ялинку.

***

Хто щипає всіх за ніс?

Подарунки хто приніс?

Його малята добре знають,

Завжди радо зустрічають.

Він із півночі прийшов,

Там Cнігуроньку знайшов.

– "Дід Мороз!" – усі гукають,

На Новий Рік його чекають.

***

Ой весела в нас зима,

веселішої нема.

Грає срібними зірками,

в’ється синіми димками,

снігом землю обійма.

Ой струнка ялинка в нас!

Скільки грає тут прикрас!

Ми зібралися юрбою,

разом з піснею новою

рік новий зустріти час!

***

Новорічне скоро свято.

Для малого кошеняти

Наряджа ялинку киця:

На гілках мишва вертиться,

Сріблом світиться вершинка –

У фользі смачна печінка,

Добрі з сиром пиріжечки,

Ковбаси малі кружечки,

Ще з сметаною п'ять мисок

Та гірлянди із сосисок.

***

Вірш про ялинку

Ялиночко зеленая,

Ялиночко моя!

Яка ж бо ти гарнесенька,

Яка ж бо ти мала!

Тебе я навіть ручками

Навколо обійму

І з гілочки Снігуроньку

Погратися візьму.

Не гнівайся, ялиночко!

Я тільки лиш на мить!

Я хочу ту Снігуроньку

Колядки научить!

Новорічна ялинка

ДЛЯ ДІТЕЙ 8, 9, 10 РОКІВ (3, 4, 5 КЛАСИ)

***

Новий рік – це гарне свято,

снігу випало багато.

Дід Мороз усівсь на віз,

подарунки нам привіз.

А зеленая ялинка

вся блищить, немов сніжинка.

Ти поглянь на голочки,

там сидять сніговички.

Свято в нас сьогодні , свято

і веселощів багато.

І Снігуронька в нас є,

подарунки роздає.

***

Через гори, через ліс

Дід Мороз ялинку ніс.

Намагався не трусити,

Щоб голки не розгубити.

І яка ж вона чудова –

Уся сяє та блищить!

У гірляндах кольорових

Серед залу в нас стоїть!

Хай же рік новий приносить

Все, що бажане всіма,

Те, що кожен з нас попросить,

Те, чого іще й нема!

І Снігуронька маленька

Закружляла серед всіх –

Щастям сповниться серденько,

Залунає срібний сміх!

***

Серед неба й зірочок

Поспішає літачок.

За штурвалом Новий рік

Починає часу лік.

Ми старий рік проводжаєм,

Пам’ятати нас бажаєм.

Закінчив він свій політ –

Облетів усенький світ!

Новий рік приніс сніги,

Все прикрасив навкруги.

З ним підемо крок за кроком

Всіх вітати з Новим роком!

***

Гарна нічка-новорічка!

Найчудовіша в зимі!

Новорічка-чарівничка…

Поміркуйте-но самі:

На ялинках ця чаклунка

скрізь запалює зірки

і найкращі подарунки

нам кладе під подушки.

О дванадцятій годині

похитнеться стрілка – скік!

І ми всі зі мить єдину

підростем на цілий рік.

***

В лісі випав білий сніг,

Наступає новий Рік.

Стали думати звірята,

Як зустріти добре свято.

— Ось ялинка зелененька,

Ні велика, ні маленька.

Ми прикрасимо її,

Заспіваємо пісні.

Білка принесла горішки,

Їжачок гриби та шишки,

Ведмежатко — пряники

Та смачні медяники.

Дятли, снігурі й синиці

Посідали на ялинці.

І сказали: "Пишну хвою

Ми прикрасимо собою".

Дуже гарна і розкішна

У звірят ялинка вийшла!

***

Усе засипав білий сніг.

А з ним – відлига на поріг.

І ми в дворі, де я живу,

Зліпили казку снігову.

Ось ведмідь – товстий дивак –

Сніжку пробує на смак.

Ось вовчисько-м'ясолюб

Зирить взять кого на зуб...

Ось лисичка гостровуха

Гороб'ячий щебет слуха.

Ось зайчиська куцохвості

Всіх запрошують у гості.

А оце – сніговик,

В цілім світі мандрівник.

В капелюх його вберем,

Буде в нас він казкарем!

Створюйте святковий настрій!

Новорічні вірші для учнів старших класів

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові і добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій у оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!

***

Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоров'я не покине

І добробут в хату лине!

***

Ось ялинка на узліссі,

Новорічне свято в лісі.

Згуртувались звірі в коло,

Прикрашають все навколо:

Заєць вішає морквину,

Їжачок несе калину

Вовк ліхтарики приніс,

Кольорами грає ліс.

Білка вішає для втіхи

Позолочені горіхи.

Ведмежатко – пряники

Та смачні медяники.

А лисиця-витівниця

Тільки ходить та гордиться:

– "Святкувати нам вже час,

З Новим Роком, друзі, вас!"

***

Ой, летять, летять сніжинки

На будинки, на ялинки,

На дороги, на поля –

Біла-біла вся земля!

Сніг лапатий, сніговій…

Здрастуй, свято – Рік Новий!

Вийшов Дід Мороз з хатинки,

Зупинивсь біля ялинки,

Нас чекає на сніжку

В срібно-білім кожушку.

У вогнях ялинка сяє,

А Снігуронька співає:

– Люба зимонько-зима!

Веселіш, як ти, нема!

***

Білий сніг летить у простір.

Золотих листків нема.

Це до нас прийшла у гості

молода, як цвіт, зима.

– З Новим роком! З Новим роком! –

Дід Мороз, привітним оком

підморгнувши дітворі,

став з ялинкою в дворі.

З подарунками торбину

перекинув через спину.

Здрастуй, криго синіх рік!

Здрастуй, свято Новий рік!

Білий сніг летить, як пух,

на ялинку, на кожух,

на обличчя, на чоло,

щоб нам радісно було!

З Новим роком!

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