Тайка Вайтіті зняв вельми незвичайну рекламу Xbox Series X: відео

Новозеландський режисер Тайка Вайтіті зняв рекламний ролик для ігрової консолі Xbox Series X. У ньому показані сни геймерки після того, як вона зіграла в Xbox.

Героїнею реклами стала реальна дівчина-геймер MoonLiteWolf. Тайка Вайтіті відтворив її реальні сни, які вона бачила після гри у Xbox Series X. Для цього був використаний метод гіпнології Targeted Dream Incubation, коли людину вводять в стан між сном і неспанням. Коли дівчина досягла цього стану, її попросили розповісти про свої сни.

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"Ця епічна, підживлена снами подорож перенесе вас з глибин яскравої уяви MoonLiteWolf на околицю космосу з безліччю несподіваних поворотів на шляху", – йдеться в описі відео.

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