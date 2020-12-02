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Apple назвала найпопулярніші ігри та додатки 2020 року

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Apple назвала найпопулярніші ігри та додатки 2020 року - фото 1

Apple назвала найкращі ігри та програми в рамках конкурсу App Store Best of 2020. Переможцями стали 15 додатків та ігор для iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Arcade і watchOS.

Так, найкращі програми компанія назвала незамінними для якісного життя, зміцнення здоров'я та можливостей для користувачів. Серед переможців ігор майже всі відомі тайтли, які популярні на різних платформах.

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Переможці премії "Найкраще в App Store 2020"

  • Програма Wakeout! визнана найкращим додатком року для iPhone. Він допомагає користувачам виконувати прості вправи, не виходячи з дому.
  • На iPad у 2020 році найкращим додатком став Zoom.
  • Програмний продукт Fantastical, який об'єднує в собі календар і менеджер завдань, став переможцем у номінації "Найкращий додаток для Mac".
  • Для Apple TV лідером серед програм став онлайн-кінотеатр Disney+.
  • Для watchOS найкращий додаток Endel, що пропонує різні звуки для відпочинку, релаксації і сну;
  • Найкращою грою визнана Genshin Impact, для iPad – Legends of Runeterra, для Mac – Disco Elysium, для Apple TV – Dandara Trials of Fear.
  • У сервісі Apple Arcade найкращим ігровим проєктом став Sneaky Sasquatch.
  • Трендом року визнано додаток Shine, що допомагає піклуватися про своє ментальне та емоційне здоров'я.
Apple назвала найпопулярніші ігри та додатки 2020 року - фото 437641

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Джерело: apple
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