Apple назвала найпопулярніші ігри та додатки 2020 року

Apple назвала найкращі ігри та програми в рамках конкурсу App Store Best of 2020. Переможцями стали 15 додатків та ігор для iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Arcade і watchOS.

Так, найкращі програми компанія назвала незамінними для якісного життя, зміцнення здоров'я та можливостей для користувачів. Серед переможців ігор майже всі відомі тайтли, які популярні на різних платформах.

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Переможці премії "Найкраще в App Store 2020"

Програма Wakeout! визнана найкращим додатком року для iPhone. Він допомагає користувачам виконувати прості вправи, не виходячи з дому.

визнана найкращим додатком року для iPhone. Він допомагає користувачам виконувати прості вправи, не виходячи з дому. На iPad у 2020 році найкращим додатком став Zoom.

Програмний продукт Fantastical , який об'єднує в собі календар і менеджер завдань, став переможцем у номінації "Найкращий додаток для Mac".

, який об'єднує в собі календар і менеджер завдань, став переможцем у номінації "Найкращий додаток для Mac". Для Apple TV лідером серед програм став онлайн-кінотеатр Disney+.

Для watchOS найкращий додаток Endel , що пропонує різні звуки для відпочинку, релаксації і сну;

, що пропонує різні звуки для відпочинку, релаксації і сну; Найкращою грою визнана Genshin Impact , для iPad – Legends of Runeterra , для Mac – Disco Elysium , для Apple TV – Dandara Trials of Fear .

, для iPad – , для Mac – , для Apple TV – . У сервісі Apple Arcade найкращим ігровим проєктом став Sneaky Sasquatch.

Трендом року визнано додаток Shine, що допомагає піклуватися про своє ментальне та емоційне здоров'я.

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