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Геймер купив PlayStation 5 і старався видати її за очищувач повітря, але щось пішло не так

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Геймер купив PlayStation 5 і старався видати її за очищувач повітря, але щось пішло не так - фото 1

Чоловік з Тайваню купив PlayStation 5, але підозрював, що дружина не схвалить його покупку. Тому затятий геймер видав ігрову консоль за очищувач повітря. Однак його кохана все ж запідозрила недобре і виставила приставку на продаж.

Так, на оголошення про продаж PlayStation 5 натрапив інший геймер Джин Ву, який хотів купити приставку. Він не був готовий купувати нову консоль, тому почав шукати її на сайтах оголошень.

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Джин був здивований низькою ціною, але все ж вирішив зателефонувати продавцеві. Жінка розповіла всю історію і пояснила, що так оцінила приставку, бо від неї потрібно позбутися якнайшвидше.

Щоб встигнути викупити заповітний гаджет за низькою ціною, Джин швидко домовився про місце зустрічі. Але товар приніс вже сам нещасний геймер, якому не дозволили залишити консоль вдома. Він розповів Джину, що, коли дружина дізналася, що той купив не очищувач повітря, то влаштувала йому скандал і змусила якомога швидше продати PlayStation.

Геймер купив PlayStation 5 і старався видати її за очищувач повітря, але щось пішло не так - фото 437300

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Джерело: worldofbuzz
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