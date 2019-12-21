Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ

Якщо ви досі не вірите у якісне українське кіно, то ця підбірка свіжих фільмів за 2019 рік може змінити вашу думку. Трохи комедії, екшну та історичної драми – Радіо МАКСИМУМ радять ТОП 10 найкращих українських фільмів, які вийшли на екрани цьогоріч.

Гуцулка Ксеня

Оригінальна назва мовою фільму: Гуцулка Ксеня

Гуцулка Ксеня Жанр: муюзикл, комедія, драма

муюзикл, комедія, драма Країна: Україна

Україна Режисер: Олена Дем'яненко

Олена Дем'яненко У головних ролях: Варвара Лущик, Максим Лозинський, Олів’є Бонжур, Ігор Цішкевич, Олег Стефан, Катерина Молчанова

Варвара Лущик, Максим Лозинський, Олів’є Бонжур, Ігор Цішкевич, Олег Стефан, Катерина Молчанова Тривалість: 95 хв.

Екранізація однойменної оперети Ярослава Барнича, яка вийшла у світ понад 80 років тому, розповідає про Карпати 1939 року. Хлопець Ярослава з родини заможних емігрантів приїздить до Ворохти, де повинен відшукати майбутню дружину. Лише шлюб з українкою дозволить йому успадкувати статки батьків. Посеред величезної кількості дівчат Яро найбільше до душі припадає тільки гуцулка Ксеня.

Гуцулка Ксеня, дивитись трейлер фільму онлайн:

Поліна і таємниця кіностудії

Оригінальна назва мовою фільму: Поліна і таємниця кіностудії

Жанр: пригоди, фентезі, драма

Країна: Україна, Бельгія, Франція

Режисер: Оліас Барко

У головних ролях: Поліна Артеменко, Жан Рено, Віржіні Ледуаєн, Едуар Бер, Василь Вірастюк, Евніка Саадвакасс

Тривалість: 94 хв.

Події фільму розгортаються навколо 11-річної Поліни, яка мешкає з тіткою та двоюрідним братом і зовсім нічого не знає ні про батьків, ні про своє минуле. Однак її тітонька не така добра і планує забрати собі спадок Поліни, а саме кіностудію. Дівчинці вдається втекти та по частинках збирати правду про свою родину.

Поліна і таємниця кіностудії: дивитись трейлер онлайн:

Заборонений

Оригінальна назва мовою фільму: Заборонений

Жанр: драма, біографія

Країна: Україна

Режисер: Роман Бровко

У головних ролях: Дмитро Ярошенко, Діана Розовлян, Євгенія Гладій, Олег Масленніков, Карина Шереверова, Віталій Салій

Тривалість: - хв.

Фільм розповідає про молодого поета Василя Стуса у 1965 році, коли він не міг закрити очі на становище українців у Союзі та вирішив кинути виклик системі. Він вирішує не мовчати та говорити про те, про що всі мовчать. Стусові постійно надходять погрози і врешті відправляють у заслання, але навіть там він не збирається прогинатися. Стрічка вже встигла опинитись у скандалах через відсутність сцен із судом над Стусом, адже там був присутність і відомий сьогодні Володимир Медведчук.



Заборонений: дивитись трейлер онлайн:

Захар Беркут (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Захар Беркут

Жанр: бойовик, драма, історія

Країна: Україна

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

У головних ролях: Алекс МакНіколл, Роберт Патрік , Поппі Дрейтон, Томмі Фленаган, Андрій Ісаєнко

Тривалість: 132 хв.

Сюжет розповідає про 1223 рік, коли монгольська орда під керівництвом хана Бурундая винищує цілі селища на шляху до заходу. Ніхто не здатен дати їм відсіч, адже їхнє військо могутнє та велике, однак біля підніжжя Карпат їх вночі бачать місцеві мисливці брати Беркути. Вони не можуть залишатись осторонь, тому звільняють полонених у той час, поки орда спить. Тепер на них чекає жорстока помста.

Захар Беркут, дивитись трейлер онлайн:

Додому (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Evge

Жанр: драма

Країна: Україна

Режисер: Наріман Алієв

У головних ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов, Дарія Барихашвілі, Віктор Жданов, Вероніка Лук'яненко, Акмал Гурезов, Лариса Яценко

Тривалість: 96 хв.

Сюжет фільму розповідає про історію кримського татарина Мустафи, у якого помирає первісток. Тож батько їде до Києва, куди перебрались його двоє синів після анексії Криму. Там разом з молодшим сином він береться за складну морально та фізично місію – поховати старшого сина на батьківщині, згідно з усіма традиціями. Однак дорога у Крим значно важча, аніж можна було припустити.

Додому: дивитись трейлер онлайн:

Ціна правди

Оригінальна назва мовою фільму: Mr. Jones

Жанр: драма, трилер, біографія

Країна: Польща, Україна, Великобританія

Режисер: Аґнєшка Голланд

У головних ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яків Ткаченко, Олег Драч

Тривалість: 119 хв.

Драма базується на реальних подіях, які трапились у 1993 році. Журналіст та радник прем'єра Великобританії Гарет Джонс прибуває до Москви, де планує взяти інтерв'ю у Сталіна, майже не знаючи про реалії життя у Союзі. Однак у місті він знайомиться з Адою Брукс, яка розповідає, що відбувається насправді. Врешті Джонс вирішує, що про це має знати увесь світ, тому ризикує життям, створюючи репортаж про Голодомор в Україні.

Ціна правди: дивитись трейлер онлайн:

Скажене весілля 2

Оригінальна назва мовою фільму: Скажене весілля 2

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Влад Дикий

У головних ролях: Назар Задніпровський, Поліна Василіна, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян

Тривалість: 90 хв.

Минув вже рік від першого скаженого весілля, коли Василь Сердюк видав заміж старшу доньку Катерину за талановитого французького хірурга. Однак настав час і молодшої донечки. От тут турботливий батько і відірветься повністю та зробить все за власними поглядами.

Скажене весілля 2: дивитись трейлер фільму онлайн:

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