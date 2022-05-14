Святослав Вакарчук виступив на Чорнобильській атомній станції

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" 13 травня прибув на Чорнобильську атомну станцію. Під час свого візиту Святослав Вакарчук виконав пісню "Все буде добре".

Святослава Вакарчука тепло зустрів персонал підприємства. Про це розповіли у державному спеціалізованому підприємстві "Чорнобильська АЕС".

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Артист заспівав декілька зі своїх пісень, поспілкувався із працівниками, а також у супроводі начальника зміни станції Валентина Гейко відвідав декілька об'єктів ЧАЕС, – йдеться у повідомленні.

Сам співак додав, що це, мабуть, перший в історії музичний виступ на ЧАЕС. Він також підкреслив, що співробітники підприємства неймовірні. Вони сміливі та віддані своїй справі.

Зауважимо, що 14 травня Святослав Вакарчук святкує свій день народження. Сьогодні співакові виповнилося 47 років.

Напередодні Святослав Вакарчук написав щемливого вірша. У ньому він без жодних прикрас описав ненависть, яка зараз вирує у душах більшості українців. А спрямована вона на російських окупантів, які 24 лютого вторгнулися на територію України та розпалили повномасштабну війну.

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