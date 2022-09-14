Святослав Вакарчук відмовився від "Голосу країни": у чому причина

Вакарчук пояснив, чому його не буде у нових випусках Голосу країни 2022 / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук розповів, що незабаром в ефір повернеться проєкт "Голос країни", однак музиканта не буде у нових епізодах. Лідер "Океану Ельзи" пояснив, що зараз у нього інше завдання.

Відомий український співак та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук ще у січні брав участь у шоу "Голос країни", який восени повертається на екрани. Звісно ж, зараз чимало речей є неактуальними через повномасштабну війну з російськими окупантами, тому проєкт продовжує дознімання. Але самого Вакарчука у свіжих епізодах не буде, про що він розповів у своєму профілі в інстаграмі.

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Команда "Голосу країни" повідомила про повернення у жовтні програми в ефір. Останні програми знімались у січні 2022 року. А за моїми відчуттями, якщо відверто, ніби сто років тому. Ті, зняті взимку програми, так і не вийшли в ефір у лютому, березні з очевидних причин. Наразі продакшн "Голосу країни" прийняв рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя у січні 2022 та вересні 2022 – різні всесвіти, – розпочав музикант.

Він додав, що розуміє ідею проєкту повернення шоу в ефір, але сам не братиме участь у дофільмуванні. Побачити Вакарчука можна буде тільки у кадрах, які було записано у січні.

Моє завдання зараз – підтримувати бійців на фронті, на Сході та Півдні, допомагати Україні у благодійному турі ОЕ #HelpforUkrainetour. Кожен сьогодні має наближати перемогу найбільш ефективним способом. Нам всім бажаю єдиного – щоб наша Перемога настала якомога швидше! – наголосив музикант.

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