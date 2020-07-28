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Святослав Вакарчук показав фото з відпочинку в Карпатах: де побував артист

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Вакарчук підкорив Говерлу - фото 1
Вакарчук підкорив Говерлу

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" та засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук вирішив провести відпустку в Карпатах. Після складання депутатського мандату він вирушив на відпочинок, а тепер поділився фотками з нього.

Святослав Вакарчук провів у Карпатах тиждень, хоча, за його словами, це як місяць на найкращому морському курорті.

До теми: Вакарчук склав депутатський мандат

Музикант та експолітик провів відпочинок на Драгобраті. "Це прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги", – поділився враженнями Вакарчук.

На Говерлі - фото 417946
На Говерлі
Звідси починається Прут - фото 417948
Звідси починається Прут
Церква в Криворівні, де знімали 'Тіні забутих предків' - фото 417944
Церква в Криворівні, де знімали "Тіні забутих предків"
На озері Ворожеська - фото 417947
На озері Ворожеська
Святослав Вакарчук показав фото з відпочинку в Карпатах: де побував артист - фото 417945
Вигляд на Петрос і Говерлу - фото 417943
Вигляд на Петрос і Говерлу
Вигляд з готелю - фото 417950
Вигляд з готелю

Це цікаво: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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