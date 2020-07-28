Святослав Вакарчук показав фото з відпочинку в Карпатах: де побував артист

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" та засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук вирішив провести відпустку в Карпатах. Після складання депутатського мандату він вирушив на відпочинок, а тепер поділився фотками з нього.

Святослав Вакарчук провів у Карпатах тиждень, хоча, за його словами, це як місяць на найкращому морському курорті.

До теми: Вакарчук склав депутатський мандат

Музикант та експолітик провів відпочинок на Драгобраті. "Це прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги", – поділився враженнями Вакарчук.

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