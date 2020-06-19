Вакарчук знайшов спосіб скласти депутатський мандат: треба вийти з фракції Голос

Святослав Вакарчук написав заяву про складання мандата народного депутата України, але Верховна Рада не підтримала постанову про припинення його депутатських повноважень. Тож тепер засновника партії "Голос" виключать з фракції, аби його місце могла посісти інша людина.

"За" припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука проголосували лише 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226. Народний обранець від "Голос" подякував колегам, які виявили повагу до його рішення піти з парламенту, та зробив нову заяву.

Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з'їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату, – пояснив Вакарчук.

Замість Святослава в парламент потрапить наступний у виборчому списку номер. Це – Аліна Свідерська, юристка, спеціалістка з енергетики та випускниця Кембриджу.

Такий спосіб складання депутатського мандату – вимушений і формальний. І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але це вже їхня відповідальність. Я залишаюсь членом партії "Голос" і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною, – підсумував Вакарчук.

На засіданні Ради 19 червня спікер Дмитро Разумков повідомив "про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава Івановича зі складу депутатської фракції політичної партії "Голос".

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