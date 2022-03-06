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війна

Дмитро Комаров записав надихаюче відеозвернення для ЗСУ

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Дмитро Комаров звернувся до ЗСУ - фото 1
Дмитро Комаров звернувся до ЗСУ / instagram

Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров звернувся з промовою до українських захисників. Він записав надихаючий ролик на тлі Батьківщини-Матері.

Так, телеведучий Дмитро Комаров у відео, яке він опублікував в Instagram, подякував Збройним Силам України, які так мужньо захищають наші землі від російських окупантів.

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А ще він звернувся до дружин та дітей українських воїнів. Їм Комаров нагадав, що їхні чоловіки та батьки – справжні герої.

"Сьогодні 5 березня 2022 року. 10 день триває війна з Росією, і я хочу звернутися до наших Збройних Сил України. Українські військові, мужики, ми пишаємося вами, ви справжні герої. Ви сила, ви справжня стіна, ви підтримка, ми вас дуже любимо, і ми всі сильні з вами. Дружини українських військових, хочу висловити вам підтримку і сказати, що ваші чоловіки – справжні герої! І дітям українських військових – ваші батьки справжні герої! Ми обов'язково переможемо!" – сказав ведучий.

Наприкінці свого звернення Комаров заговорив українською мовою:

Збройні сили України – найкращі. Ми віримо у вас. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! – додав ведучий.

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