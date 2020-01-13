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Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
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У містечку Вашківці, що в Чернівецькій області, зберегли традицію відзначати свято Маланки, або ж по-буковинськи – Переберія. До масштабного дійства жителі готуються впродовж року, а карнавал 13 січня вражає ефектними масками та костюмами!
Як розповідає Ukrainer, кожен населений пункт на Буковині має власні особливості маланкування, тож і вашківецька Переберія набула унікальних рис і трансформувалася відповідно до викликів сучасності.
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Звідки походить традиція святкування Маланки – досі точно не відомо. Припускають, що Маланка має дохристиянські витоки, а її персонажі пов'язані із іменами язичницьких божеств. Переодягання ж за язичницькими віруваннями, ймовірно, захищало від злих духів.
Інша ж легенда пов'язує традицію перевдягатися із євангельським сюжетом про юдейського царя Ірода. Коли цар дізнався про те, що у Вифлеємі народився Ісус, то наказав стяти голови усім хлопчикам, яким ще не виповнилося два роки. І щоб якось втамувати горе їхніх матерів, чоловіки почали вдягати на себе маски. В іншій легенді також йдеться про царя Ірода, але у ній він наказав дівчині Маланці влаштувати маскарад, щоб розвеселити людей.
Сьогодні ж більшість обрядів Маланки зберігаються радше як розважальні елементи, проте незмінним залишається обов'язковий атрибут костюмів маланкарів – маска.
Хто водить Козу: дійові герої свята Маланки
Основними дійовими особами карнавалу традиційно є Маланка (найчастіше це хлопець, вбраний як молода дівчина) і молодий хлопець Василь (Васильчик). Вони уособлюють собою господаря та господиню і завжди є позитивними персонажами.
Дід та Баба – це образи предків, опікунів ниви та добробуту господарів. При цьому до костюма Баби зазвичай додається згорток ганчір'я який імітує дітей, з якими вона сидить вдома.
Пан та Паня, за словами місцевого вчителя історії та дослідника традиції вашківецької Маланки Олексія Поповича, з'являються у Маланці тільки після Другої світової війни. Він припускає, що вони — це згадка про часи Австро-Угорщини, які більшість вашківчан згадувало із теплотою.
Жида спершу уявляли собі як підприємця, найчастіше — власника місцевого шинку. Він був негативним персонажем. Проте сьогодні цей герой дійства, за словами старожилів, дуже змінився і став радше комічним персонажем.
Циган і Циганка, як і Жид, також початково втілювали злих духів. Маски цих персонажів найчастіше схожі на ті, які вдягають на себе Пан та Паня, але темніші. У Вашківцях Циган зазвичай водить за собою Ведмедя.
На Ведмедів найчастіше перебираються найдужчі чоловіки. Вони беруть участь у "борінці" – боротьбі між Ведмедями та Циганами з різних куточків містечка. Перемогти у такому змаганні дуже почесно.
Букшандар – це відсилка до солдат лейбгвардії Австро-Угорської імперії, хоча його костюм дуже відрізнявся від оригінального вбрання лейбгвардійця. Незмінними лишилися основні атрибути – шолом і пава (хвіст, прикріплений до шолома), виготовлена із кінського волосся.
Ще один військовий персонаж – Вулан. Його вважають таким собі ватагом Маланки.
Козак – це персонаж, який, очевидно, з'явився у Вашківцях із появою тут у 1903 році одного з перших на Буковині пожежно-спортивних товариств — "Січі". Учасники таких об’єднань проходили фізичні тренування, навчалися гасити пожежі, а також намагались залучити молодь до суспільної діяльності.
Ще один персонаж вашківецької Маланки – Українка. У неї може перевдягатися і дівчина.
Обов'язковий персонаж Маланки – Коза, що символізує собою добробут та добрий врожай. Костюм Кози зазвичай складається із дерев'яних рогів та хутряного кожуха.
Сьогодні склад Маланкової ватаги дуже розширився. Поруч із традиційними персонажами можна побачити сучасних політичних діячів, відомих співаків чи акторів.
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