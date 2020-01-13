Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині

У містечку Вашківці, що в Чернівецькій області, зберегли традицію відзначати свято Маланки, або ж по-буковинськи – Переберія. До масштабного дійства жителі готуються впродовж року, а карнавал 13 січня вражає ефектними масками та костюмами!

Як розповідає Ukrainer, кожен населений пункт на Буковині має власні особливості маланкування, тож і вашківецька Переберія набула унікальних рис і трансформувалася відповідно до викликів сучасності.

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Звідки походить традиція святкування Маланки – досі точно не відомо. Припускають, що Маланка має дохристиянські витоки, а її персонажі пов'язані із іменами язичницьких божеств. Переодягання ж за язичницькими віруваннями, ймовірно, захищало від злих духів.

Інша ж легенда пов'язує традицію перевдягатися із євангельським сюжетом про юдейського царя Ірода. Коли цар дізнався про те, що у Вифлеємі народився Ісус, то наказав стяти голови усім хлопчикам, яким ще не виповнилося два роки. І щоб якось втамувати горе їхніх матерів, чоловіки почали вдягати на себе маски. В іншій легенді також йдеться про царя Ірода, але у ній він наказав дівчині Маланці влаштувати маскарад, щоб розвеселити людей.

Карнавал на Маланії / ukrainer.net

Сьогодні ж більшість обрядів Маланки зберігаються радше як розважальні елементи, проте незмінним залишається обов'язковий атрибут костюмів маланкарів – маска.

Василь Столяр виготовляє маски / ukrainer.net

Хто водить Козу: дійові герої свята Маланки

Основними дійовими особами карнавалу традиційно є Маланка (найчастіше це хлопець, вбраний як молода дівчина) і молодий хлопець Василь (Васильчик). Вони уособлюють собою господаря та господиню і завжди є позитивними персонажами.

Дід та Баба – це образи предків, опікунів ниви та добробуту господарів. При цьому до костюма Баби зазвичай додається згорток ганчір'я який імітує дітей, з якими вона сидить вдома.

Свято Меланки / ukrainer.net

Пан та Паня, за словами місцевого вчителя історії та дослідника традиції вашківецької Маланки Олексія Поповича, з'являються у Маланці тільки після Другої світової війни. Він припускає, що вони — це згадка про часи Австро-Угорщини, які більшість вашківчан згадувало із теплотою.

Жида спершу уявляли собі як підприємця, найчастіше — власника місцевого шинку. Він був негативним персонажем. Проте сьогодні цей герой дійства, за словами старожилів, дуже змінився і став радше комічним персонажем.

Жид / ukrainer.net

Циган і Циганка, як і Жид, також початково втілювали злих духів. Маски цих персонажів найчастіше схожі на ті, які вдягають на себе Пан та Паня, але темніші. У Вашківцях Циган зазвичай водить за собою Ведмедя.

На Ведмедів найчастіше перебираються найдужчі чоловіки. Вони беруть участь у "борінці" – боротьбі між Ведмедями та Циганами з різних куточків містечка. Перемогти у такому змаганні дуже почесно.

Ведмеді / ukrainer.net

Букшандар – це відсилка до солдат лейбгвардії Австро-Угорської імперії, хоча його костюм дуже відрізнявся від оригінального вбрання лейбгвардійця. Незмінними лишилися основні атрибути – шолом і пава (хвіст, прикріплений до шолома), виготовлена із кінського волосся.

Ще один військовий персонаж – Вулан. Його вважають таким собі ватагом Маланки.

Козак – це персонаж, який, очевидно, з'явився у Вашківцях із появою тут у 1903 році одного з перших на Буковині пожежно-спортивних товариств — "Січі". Учасники таких об’єднань проходили фізичні тренування, навчалися гасити пожежі, а також намагались залучити молодь до суспільної діяльності.

Ще один персонаж вашківецької Маланки – Українка. У неї може перевдягатися і дівчина.

Обов'язковий персонаж Маланки – Коза, що символізує собою добробут та добрий врожай. Костюм Кози зазвичай складається із дерев'яних рогів та хутряного кожуха.

Водити Козу / ukrainer.net

Сьогодні склад Маланкової ватаги дуже розширився. Поруч із традиційними персонажами можна побачити сучасних політичних діячів, відомих співаків чи акторів.

Меланкування / ukrainer.net

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