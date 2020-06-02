Потужний електричний Ford Bronco розіграють у лотерею: як виграти

Американська фірма Gateway Bronco, що займається відновленням класичних "Бронко", оголосила про проведення лотереї. На кону – один з дуже потужних електропозашляховиків і 20 тисяч доларів готівкою на покриття витрат.

Електричний Ford Bronco у кузові зразка 1968 року коштує приблизно 265-300 тисяч доларів.

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Позашляховик укомплектований парою моторів, які сумарно видають 400 кінських сил, і механічною коробкою Tremec. На одному заряді батарей, що поставляються Tesla, електрокар проїжджає понад 320 кілометрів.

Один з примірників, зібраних Gateway Bronco, буде розіграний у лотерею – квитки надійдуть у продаж у США 17 червня, а зібрані гроші будуть спрямовані на благодійність. У компанії також обіцяють сплатити податки на виграш і компенсувати витрати на електрику у розмірі 20 тисяч доларів.

Фірма займається не тільки перетворенням старих Bronco на електромобілі, а й збирає класичні машини з сучасною начинкою. Наприклад, на початку 2020 року Gateway Bronco спільно з тюнінг-майстернею Roush Performance представила ретро-позашляховик, оснащений мотором V8 5.0, який забезпечує розгін до сотні менш ніж за п'ять секунд.

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