Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Потужний електричний Ford Bronco розіграють у лотерею: як виграти

  • 18
Також переможець отримає 20 тисяч доларів готівкою - фото 1
Також переможець отримає 20 тисяч доларів готівкою

Американська фірма Gateway Bronco, що займається відновленням класичних "Бронко", оголосила про проведення лотереї. На кону – один з дуже потужних електропозашляховиків і 20 тисяч доларів готівкою на покриття витрат.

Електричний Ford Bronco у кузові зразка 1968 року коштує приблизно 265-300 тисяч доларів.

Це цікаво: Дика швидкість: дорожні камери зафіксували антирекорд порушення швидкісного режиму

Позашляховик укомплектований парою моторів, які сумарно видають 400 кінських сил, і механічною коробкою Tremec. На одному заряді батарей, що поставляються Tesla, електрокар проїжджає понад 320 кілометрів.

Один з примірників, зібраних Gateway Bronco, буде розіграний у лотерею – квитки надійдуть у продаж у США 17 червня, а зібрані гроші будуть спрямовані на благодійність. У компанії також обіцяють сплатити податки на виграш і компенсувати витрати на електрику у розмірі 20 тисяч доларів.

Потужний електричний Ford Bronco розіграють у лотерею: як виграти - фото 407700

Фірма займається не тільки перетворенням старих Bronco на електромобілі, а й збирає класичні машини з сучасною начинкою. Наприклад, на початку 2020 року Gateway Bronco спільно з тюнінг-майстернею Roush Performance представила ретро-позашляховик, оснащений мотором V8 5.0, який забезпечує розгін до сотні менш ніж за п'ять секунд.

Читайте також: Tesla на автопілоті в'їхала у вантажівку: відео моменту зіткнення

Джерело: Car and Driver
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 107
Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
  • 28 травня, 13:00
  • 32319
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 34715
Загрузка...
Новини