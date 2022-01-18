Свіжий рейтинг Android-смартфонів, якими задоволені користувачі

Розробники мобільного бенчмарку AnTuTu назвали 10 смартфонів під керуванням операційної системи Android, які отримали у грудні 2021 року найвищий показник задоволеності за оцінками користувачів. Очолюють цей рейтинг апарати південнокорейського бренду.

Перше місце та найвищу оцінку у рейтингу задоволеності користувачів отримав Samsung Galaxy Note20 Ultra, пише MyDrivers. Нагадаємо, що смартфон вийшов ще у 2020 році.

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На другому місці розташувався його ідейний спадкоємець Galaxy S21 Ultra – перший представник S-серії з підтримкою стилуса S Pen. Третє місце дісталося недорогому Redmi Note 11 Pro+.

З четвертого по десяте місце з мінімальним відривом один від одного розташувалися Huawei P50 Pro, vivo S10 Pro, Huawei Mate 40 Pro, iQOO Z5, Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro та OPPO K9 Pro 5G.

Раніше творці AnTuTu назвали десятку найпродуктивніших Android-смартфонів грудня, що також можна вважати рейтингом за підсумками всього 2021 року. За оцінкою бенчмарку, найпотужнішим апаратом минулого року став ігровий Black Shark 4s Pro на процесорі Snapdragon 888 Plus, представлений у модифікації 16 + 512 ГБ.

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