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У мережі з'явилися тести продуктивності й автономності OnePlus 10 Pro
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Новий OnePlus 10 Pro вже надійшов у продаж у Китаї, і у мережі почали з'являтися перші огляди. Ентузіасти з ресурсу Gizmochina докладно вивчили всі можливості флагманського смартфона, порівнявши його продуктивність із найближчим конкурентом в особі Xiaomi 12 Pro.
OnePlus 10 і 10 Pro побудовані на базі одного і того ж процесора Snapdragon 8 Gen 1. В AnTuTu новинка видала 982 634 бали, поступившись трохи Xiaomi 12 Pro з його 993 853 балами. У GeekBench 5 OnePlus 10 Pro виявився трохи продуктивнішим в одноядерному режимі, а Xiaomi 12 Pro обійшов його в багатоядерному. Читайте далі, що ще показало вивчення фахівцями гаджета.
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У тесті на тротлінг 3D Mark Extreme Stress Test новий OnePlus 10 Pro першим серед усіх смартфонів набрав понад 10 000 балів за умов кімнатної температури без особливого охолодження. Щоправда, під навантаженням апарат втрачає до 40% своєї максимальної продуктивності.
У PUBG Mobile смартфон без проблем підтримує стабільні 60 fps на максимальних налаштуваннях графіки навіть після 20 хвилин гри. А ось із Genshin Impact справи дещо гірші. При максимальних налаштуваннях графіки з вимкненим розмиттям OnePlus 10 Pro показав середній показник частоти кадрів на рівні 44,23 fps. При цьому смартфон намагався максимально стабільно підтримувати це значення. Xiaomi 12 Pro демонструє значно вищий результат, але лічильник fps постійно скаче.
На графіку вище видно, як швидко йде заряд OnePlus 10 Pro й OnePlus 9 Pro при виконанні різних завдань. Наприклад, за 20 хвилин у Genshin Impact новинка втратила 12% заряду. Такий самий результат і в минулорічної моделі. А ось у TikTok і при перегляді відео OnePlus 10 Pro розряджається трохи повільніше за попередника.
OnePlus 10 Pro підтримує 80-ватну зарядку, натомість в OnePlus 9 Pro цей показник обмежений на значенні 65 Вт. Крім того, у новій моделі акумулятор має місткість 5000 мАг проти 4500 мАг у попередника. У результаті заряджається OnePlus 10 Pro на кілька хвилин довше.
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