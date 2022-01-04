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10 найпотужніших смартфонів кінця 2021 року за версією AnTuTu: рейтинг
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Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг флагманських моделей грудня 2021 року. До переліку увійшли найпотужніші смартфони з представлених на ринку. Але при цьому до списку поки що не потрапили моделі, що працюють на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.
Очолює рейтинг ігровий смартфон Black Shark 4s Pro на процесорі Snapdragon 888 Plus. У моделі 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті, що дозволило йому набрати 874 702 бали, обійшовши найближчого конкурента на понад 20 тисяч балів. Про це пише видання Gizmochina.
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Другий рядок посідає ще один представник ігрового сегмента, модель Nubia Red Magic 6s Pro. Середній результат цього гаджета за версією AnTuTu складає 852 985 балів.
Трійку лідерів замикає флагманський смартфон iQOO 8 Pro з ідентичним процесором Snapdragon 888 Plus. Модель цікава тим, що визнана найпродуктивнішим неігровим смартфоном серед усіх учасників грудневого рейтингу.
Четверте місце посів ще один представник платформи Snapdragon 888 Plus – vivo X70 Pro+ – з результатом 837 109 балів. До першої десятки також увійшли OPPO Find N, iQOO 8, ASUS ROG Gaming Phone 5s, iQOO Neo 5s, Motorola Edge S30 та OPPO Find X3 Pro, посівши з п'ятого по десяте місце відповідно.
Наступного місяця рейтинг AnTuTu поповниться першими смартфонами, що працюють на базі мобільної платформи Snapdragon 8 Gen 1. У тому числі моделі Xiaomi 12 Pro та Motorola Moto Edge X30. За попередньою оцінкою, показники флагманського процесора Qualcomm у випробуваннях AnTuTu перевищують мільйон балів.
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