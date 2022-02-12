Світу потрібні герої: DC випустив тизер зі сценами фільмів, які покажуть у 2022 році

Warner Bros. опублікував короткий тизер. У ньому студія зібрала уривки зі сцен майбутніх фільмів всесвіту DC. Першим на великі екрани вийде "Бетмен".

У відео під назвою "Світу потрібні герої" можна вперше подивитися на Двейна Джонсона у ролі Чорного Адама, Руйнівника атомів (Ной Сентінео), розміри якого більші за будівлі, Доктора Фейта (Пірс Броснан) і Циклона (Куінтесса Суінделл).

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Усіх разом на екранах можна побачити 28 липня.

У ролику також показали уривки з "Бетмена" (3 березня), "Флеша" (3 листопада) та "Аквамена 2" (15 грудня).

Раніше кінокомпанія Warner Bros. офіційно опублікувала уривок нового "Бетмена" режисера Метта Рівза. У відео Брюс Вейн (справжнє ім'я супергероя) приходить на похорон мера Ґотема Дона Мітчелла-молодшого. Там він стає свідком розмови двох поліцейських, які обговорюють зникнення окружного прокурора Джила Колсона. Потім Вейн чує крики на вулиці та бачить силует Загадника.

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