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Міжнародний день щастя: поради, як стати щасливим
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Міжнародний день щастя щороку відзначається 20 березня, адже щастя є неймовірно важливим у житті кожного. Почуваєтесь сумно? Розповідаємо, як бути щасливим не лише сьогодні, а й взагалі.
Люди хочуть знайти універсальні способи втілення власних мрій та бути щасливими за замовчуванням. Однак, як зазначає глава МОЗ Уляна Супрун, єдиної пігулки для щастя немає, а от різні варіанти, як стати позитивнішими, є. Відтак, міністр поділилась на своїй сторінці в соцмережі Facebook корисним дописом про те, як почуватись щасливими частіше.
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"Науковці визначили, що близько третини почуття щастя залежить від генів. Тобто деякі люди більше схильні почуватися щасливими, ніж інші. Втім, це не означає, що відчуття щастя зумовлене лише природно. Дослідження вказують, що здебільшого щастя залежить від виборів, що ми робимо у своєму житті", – наголошує вона.
Що мали на увазі учені? Вони провели глибоке дослідження, у рамках якого відстежували життя 724 осіб з підліткового віку аж до смерті. За цей час було зібрано дані про стан здоров'я та добробут. Врешті всю інформацію було проаналізовано, що допомогло пояснити, що відчуття приналежності та допомога іншим роблять життя не лише довшим, а й щасливішим.
Що робити, щоб бути щасливим:
Присвячуйте себе тому, що вам подобається
Йдеться не тільки про роботу, а й про хобі, волонтерство, соціально важливі проекти чи допомоги близьким людям. Необхідно розуміти, що ви робите щось важливе, те, що додає сенсу.
Потрібне відчуття залученості до громади, спільноти, однодумців чи родини. Вони дозволяють почуватись ідентичними та підтримують. Це може бути певне об'єднання чи групові заняття спортом.
"Такі зв'язки стимулюють розумову та емоційну діяльність, і є каталізаторами хорошого настрою. Натомість ізоляція та самотність діють навпаки. Коли ми разом у згуртованій команді – активно виділяється гормон окситоцин. Він потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових прив’язаностей, зміцнює імунітет, допомагає дбати про інших та активно виділяється, коли ми закохані", – наголошує Супрун.
Фізична активність
Будь-які заняття спортом допомагають виділятись ендорфінам, дофамінам, серотоніну та ендоканабіоноїдам - саме ці речовини роблять нас щасливим, задоволеними та викликають ейфорію.
Стежте за раціоном
Варто не лише забувати про прийоми їжі, а й не захоплюватись трапезою і не переїдати. У раціоні повинні бути горіхи, риба, яйця, свіжі овочі та злаки.
Більше спілкуйтесь
Можете здивуватись, але соціалізація допомагає знизити ризики депресії, серцево-судинних захворювань і навіть уникнути вигорання.
Піклуйтесь про своє психічне здоров'я
"Щастя – не лише відсутність явних хвороб та проблем зі здоров’ям. Це також наш спокій, задоволеність життям та відсутність тривожності. Вчіться розпізнавати стани, коли всього понад міру та неодмінно знайдіть шляхи їх подолати", – відзначає міністр.
Побільше світла
Тривале та часте перебування на вулиці та на яскравому світлі змушу мозок активніше виробляти серотонін, що покращує настрій.
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