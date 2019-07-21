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Світоліна з бойфрендом вразила вечірнім образом

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Світлинами спортсменка поділилася Instagram - фото 1
Світлинами спортсменка поділилася Instagram / instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна відпочиває в Одесі зі своїм хлопцем, французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Пара вразила своїм образом на закритті Одеського міжнародного кінофестивалю.

Перша ракетка України Еліна Світоліна прилетіла до України після успішного виступу на Вімблдоні 2019.

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Яскравими світлинами спортсменка поділилася на сторінці у соціальній мережі Instagram. Для вечірнього виходу Світоліна обрала сіру сукню до підлоги з блискучої тканини. Плаття з відкритими плечима й спокусливим вирізом, який відкриває ноги спортсменки.

Світоліна з бойфрендом вразила вечірнім образом - фото 342364

Зазначимо, що за голосування глядачів на Одеському кінофестивалі нагороди отримали одразу два фільми: грузинська стрічка "А потім ми танцювали" та українська "Додому". За словами організаторів, цього року на розгляд відбіркової комісії було подано 1110 стрічок. 12 фільмів увійшли до Міжнародної конкурсної програми, 8 – до Конкурсу європейського документального кіно, 5 – до Національної конкурсної програми повного метру, 10 – до Національної конкурсної програми короткого метру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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