Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри

Польська фотограф побувала у Доломітах в Італії, де зуміла зробити справді фантастичні кадри на сході та на заході сонця. Якщо ви обожнюєте гори та мрієте про відпочинок душею, то вам варто побачити ці знімки!

Знайомтесь, Аніта Демяновіч (Anita Demianowicz) – фотограф та модель з Польщі, яка обожнює мандрувати та робити пейзажні зйомки, надихаючи людей на подорожі.

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"Цього разу я хотіла показати вам дивовижні Доломіти в Італії. Я поїхала сюди, щоб зробити знімки у цих прекрасних місцях на сході та заході сонця у повній красі. Південний Тіроль та Доломіти – один із найкрасивіших регіонів Італії. Тут є майже все, про що можна було мріяти: величні гори, чудові долини, озера, розкішні ліси та багато іншого. Дивіться ці фото, надихайтесь та вирушайте в Доломіти", – радить Аніта.

Джерело всіх фото: instagram.com/banita_travel

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