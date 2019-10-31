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Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри

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Як виглядають Доломіти в Італії - фото 1
Як виглядають Доломіти в Італії / instagram.com/banita_travel

Польська фотограф побувала у Доломітах в Італії, де зуміла зробити справді фантастичні кадри на сході та на заході сонця. Якщо ви обожнюєте гори та мрієте про відпочинок душею, то вам варто побачити ці знімки!

Знайомтесь, Аніта Демяновіч (Anita Demianowicz) – фотограф та модель з Польщі, яка обожнює мандрувати та робити пейзажні зйомки, надихаючи людей на подорожі.

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"Цього разу я хотіла показати вам дивовижні Доломіти в Італії. Я поїхала сюди, щоб зробити знімки у цих прекрасних місцях на сході та заході сонця у повній красі. Південний Тіроль та Доломіти один із найкрасивіших регіонів Італії. Тут є майже все, про що можна було мріяти: величні гори, чудові долини, озера, розкішні ліси та багато іншого. Дивіться ці фото, надихайтесь та вирушайте в Доломіти", – радить Аніта.

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364940

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364941

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364942

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364943

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364944

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364945

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364946

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364947

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364948

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364949

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364950

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364951

Світанки та заходи сонця у горах Італії: фото, які надихають на мандри - фото 364952

Джерело всіх фото: instagram.com/banita_travel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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