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Сварки чи розлучення: вчені здивували новою заявою

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Як сварки впливають на партнерів - фото 1
Як сварки впливають на партнерів

Американські науковці розповіли, як насправді впливають непорозуміння та розлучення на стан здоров'я. Все значно серйозніше, аніж могло здатися.

Науковці з Університету Техасу провели дослідження за участю 2 тисяч американців, щоб визначити, що гірше: непорозуміння чи розрив стосунків. З'ясувалось, що розлучення насправді не настільки страшне, як вважалось раніше.

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Упродовж 20 років дослідники стежили за поведінкою піддослідних, які ділились з ними інформацією про романтичні пригоди та здоров'я. Виявилось, що під час сварок у більшості людей різко погіршувався і моральний, і фізичний стан. Тривалі непорозуміння могли призводити навіть до болю у спині, головного болю та навіть інсультів. А от із розривом такого негативного ефекту зовсім не було.

Сварки загрожують здоров'ю у парі - фото 367686
Сварки загрожують здоров"ю у парі

Відтак, науковці вважають, що сварки мають такий шкідливий вплив на здоров'я партнерів саме через регулярний стрес, а от розлучення не є постійним фактором, тому й не завдає шкоди.

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Джерело: iod.media
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