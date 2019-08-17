Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені

Головним тренером Динамо Київ призначено Олексія Михайличенка, який раніше обіймав посаду спортивного директора клубу. Ігор Суркіс категорично прокоментував це призначення.

Ігор Суркіс, президент київського Динамо вважає Олексія Михайличенка ідеальним тренером для команди віцечемпіонів наразі.

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Він розповів це в інтерв'ю клубному телеканалу і зазначив, що сприйме будь-яку критику, яка може звалитися через це рішення.

"Сьогодні я представив тренерський штаб. Мене можуть критикувати, говорити все, що завгодно, але наразі краще за Олексія Олександровича команду не знає ніхто. Він її комплектував, був у структурі клубу, він є професійним тренером. І те, що останнім часом він не ходив зі свистком по полю, не означає, що він втратив кваліфікацію. Михайличенко знає, як працювати з командою, і, сподіваюся, принесе свіжий струмінь у гру команди", – сказав Суркіс.

Михайличенко став новим тренером Динамо

Нагадаємо, керівництво Динамо підписало з Олексієм Михайличенком контракт на два сезони з можливою пролонгацією ще на сезон. Відомо, що помічниками тренера будуть його партнери по Динамо 80-х Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов.

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