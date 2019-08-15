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Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера

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Новий тренер Динамо - Олексій Михайличенко - фото 1
Новий тренер Динамо - Олексій Михайличенко

Київське "Динамо" знайшло заміну Олександру Хацкевичу: посаду головного тренера "біло-синіх" уже вдруге отримав 56-річний Олексій Михайличенко. Досі він був спортивним директором клубу.

Керівництво "Динамо" підписало з Олексієм Михайличенком контракт на два сезони з можливою пролонгацією ще на сезон. Відомо, що помічниками тренера будуть його партнери по "Динамо" 80-х Вадим Євтушенко і Михайло Михайлов.

До теми: Чому Олександра Хацкевича звільнили з посади тренера Динамо

Відзначимо, що Михайличенко вже очолював київський клуб у 2002-2004 роках – він став наставником команди після смерті Валерія Лобановського. Тоді Олексій Олександрович вивів "Динамо" у груповий турнір Ліги чемпіонів, разом із ним "біло-сині" двічі стали чемпіонами України та по одному разу виграли Кубок та Суперкубок.

У серпні 2004-го Михайличенка звільнили з посади після домашньої поразки в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від турецького "Трабзонспора". У 2008-2009 роках фахівець очолював національну збірну України, але "синьо-жовті" не зуміли вийти на чемпіонат світу 2010.

З 2011 року Олексій Михайличенко працював футбольним директором "Динамо", потім був у тренерському штабі Олега Блохіна, тимчасово очолював команду, а з 2013-го року перейшов на посаду спортивного директора клубу. Тепер Михайличенко із "біло-синіми" спробує сили в Лізі Європи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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