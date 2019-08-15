Зоря - ЦСКА Софія: відео голів та огляд матчу Ліги Європи

15 серпня футбольні клуби Зоря та ЦСКА Софія боролися за вихід у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Гра пройшла в Запоріжжі на "Славутич-Арені". Дивіться відео голів.

Футбольні команди зустрілися у матчі-відповіді, аби визначити, хто з них вийде у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

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Перший матч між українською та болгарською командою закінчився з рахунком 1:1. Власне, цей рахунок дозволив футболістам "Зорі" розраховувати на вихід до наступного раунду.

Таким був стартовий склад "Зорі":

Перший тайм був насиченим і змусив вболівальників обох команд добряче попітніти. На 23-ій хвилині гравця "Зорі" Русина збив з ніг півзахисник ЦСКА Софія, що стало причиною його вилучення з поля. Після цього суперники українців грали в меншості. Перший тайм закінчився з нульовим рахунком.

Другий тайм був не менш хвилюючим. Причому до останніх хвилин. Власне наприкінці матчу Русин зумів забити гол, виборовши для "Зорі" перемогу.

Дивіться гол Русина (Зоря):

Перемога з рахунком 1:0 дозволила "Зорі" пройти в наступний раунд Ліги Європи. Пишаємось нашими хлопцями!

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