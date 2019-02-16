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Супутникові знімки показали "підземелля" вулканів Балі

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Вулкани на Балі поєднані мережею підземних каналів - фото 1
Вулкани на Балі поєднані мережею підземних каналів

Супутникові знімки показали єдину мережу підземних каналів, що зв'язують вулкани Агунг і Гунунг-Батура на острові Балі. Ці вулкани розташовані на відстані 18 кілометрів один від одного.

У 2017 році, коли Агунг прокинувся від 50-річного сну, його пробудження викликало сильну тривогу. Вчені побоювалися, що це виверження буде подібне смертоносній стихії 1963 року, коли загинуло понад 1600 осіб. Тому експерти уважно стежили за розвитком подій.

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Учені з Бристольського університету використовували супутникові технології Європейського космічного агентства, щоб визначити будь-які поверхневі коливання вулканічної активності, а також наземну деформацію.

На знімках Sentinel-1 видно, що ці вулкани пов'язані однією підземною мережею каналів, і лава може вільно рухатися, як вертикально, так і горизонтально.

Супутникові знімки показали 'підземелля' вулканів Балі - фото 308076

Ми помітили, що і землетруси і деформація кальдери відбулися в п'яти кілометрах від основи вулкана. Це означає, що магма повинна переміщатися в бік і вгору. Супутникові знімки показали, що вулкани Агунг і Гунунг-Батура мають загальну внутрішню інфраструктуру. Це пояснює їх одночасні потужні виверження, як це сталося в 1963, – пояснює вулканолог Фаб'єн Альбіно з Бристоля.

Виверження 1963 року вважається однією з найбільш смертоносних подій XX століття. Тоді пробудження Агунг супроводжувалося майже одночасним сплеском активності його побратима. Тепер вчені можуть контролювати і прогнозувати руйнівні виверження, відстежуючи рух магми.

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Джерело: Daily Mail
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