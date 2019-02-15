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Вчені виявили під землею величезні гори

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Наявність нерівностей може пояснюватися тепловими аномаліями - фото 1
Наявність нерівностей може пояснюватися тепловими аномаліями / Princeton University

Науковцям вдалося після аналізу сейсмологічних даних, отриманих під час землетрусу магнітудою 8,2 у Болівії у 1994 році, отримати несподівані дані.

Вчені змоделювали за допомогою суперкомп'ютерів особливості розсіювання хвиль, що проходять через гірські породи і відбиваються або переломлюються через наявність переходів між породами.

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У підсумку вчені змогли визначити особливості межі, розташованої на глибині 660 кілометрів. Вона виявилася більш нерівною в порівнянні з іншими горами. Геологи зазначили, що статистична модель висоту нерівностей визначити не дозволяє. Однак, згідно з попередніми оцінками, ці гори більше за будь-які деталі рельєфу, розташовані на поверхні земної кори.

Також вчені припустили, що наявність нерівностей може пояснюватися тепловими аномаліями, а крім того, хімічними неоднорідностями. Встановлено, що через особливості перенесення тепла в мантії будь-яка аномалія зникла б протягом мільйона років.

Вчені виявили під землею величезні гори - фото 307900

Вчені виявили під землею величезні гори - фото 307901

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Джерело: phys.org
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