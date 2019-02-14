Науковці розповіли, хто насправді побудував Стоунхендж

Учені виявили, що будівництво мегалітів, подібних Стоунхенджу, було популярним заняттям по всій Європі. А перший дольмен з'явився у Бретані (територія сучасної Франції) 6500 років тому. До такого висновку прийшли вчені з Гетеборського університету.

Найдавніший мегаліт у Бретоні покритий зображеннями кораблів, в яких перебувало понад 12 осіб. Саме тому науковці вважають, що будівництвом Стоунхенджу займалися саме морські мандрівники.

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Зазначимо, що раніше вважалося, що великі вантажні судна, здатні до подорожі на значні відстані, з'явилися лише в бронзовому столітті – приблизно 2000 років тому.

Протягом тисячоліть знання та досвід зведення кам'яних мегалітів стародавні мореплавці розносили по узбережжю Атлантичного океану, Середземного та Північних морів. Подібні Стоунхенджу мегаліти з'явилися на всій протяжності жвавих морських маршрутів.

Мореплавці просувалися по фарватеру, часом роблячи подорожі вглиб суші на великі відстані, – стверджує археолог Шульц Паульссон з Університету Гетеборга.

Науковці з Гетеборга склали порівняльну таблицю будівництва кам'яних мегалітів в Європі.

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