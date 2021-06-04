Supreme представив стильне крісло, за вартість якого можна придбати 2 iPhone 12 Pro Max

Крісло у колаборації з Supreme коштує 2600 доларів США

Vitra представив стілець Panton у колаборації з Supreme. Звичайна ціна на предмет меблів становить 400 доларів, а от нова модель обійдеться у 2600 доларів.

Як повідомляє видання High Snobiety, на честь випуску стільця Panton Vitra і Supreme представили кампанію з танцюючою під пісню групи Acid King "Drive Fast, Take Chances" жінкою. Ролик зняв американський режисер Хайп Вільямс. Відео зроблено у класичній стилістиці режисера з використанням червоного підсвічування.

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Культовий предмет меблів був створений данським дизайнером Вернером Пантоном у 1959 році. Колаборація з Supreme зберігає знаменитий силует, але надає йому яскраво-червоний глянцевий відтінок. Зазвичай стільці Panton матові. Великий логотип Supreme розташований на передній частині моделі. Стілець уже надійшов у продаж.

Нагадаємо, The North Face і Supreme представили весняну колаборації. Речі виконані з випраної бавовни та водонепроникного нейлону.

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