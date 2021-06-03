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Як виглядає будинок з підземним гаражем: потрапити у нього можна через секретний тунель
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У мережі опублікували фотографії розкішного маєтку Windermere, розташованого поруч з мальовничим озером на особистому острові в американському штаті Міннесота. Крім п'яти спалень, в будинку є секретний гараж на 8 автомобілів і власна автомийка.
Попередній власник резиденції провів у в'язниці понад 4 роки, через що будівництво унікального проєкту на час заморозили, пише Realtor.
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Будівництво маєтку Windermere почалося у 2003 році, проте через 3 роки будівництво довелося заморозити через те, що майбутній власник будинку відправився на 4 з половиною роки до в'язниці за несплату податків. Майже через 20 років зведення маєтку нарешті завершили. Розкішний проєкт, розташований на приватному острові, охоплює величезний будинок площею 1296 квадратних метрів. Потрапити на територію маєтку можна по єдиному вузькому мосту.
Усередині чотириповерхового будинку розташовані п'ять спалень, дев'ять ванних кімнат, власні кінотеатр і сауна, а також ліфт та кілька просторів для відпочинку. Головною особливістю резиденції є підземний гараж на вісім автомобілів, а також особиста автомийка. Потрапити в секретне місце можна через замаскований тунель, вхід у який розташований всередині маєтку.
З невідомих причин нинішній власник виставив розкішний маєток Windermere на продаж. Придбати унікальний проєкт можна за 15 мільйонів доларів.
У 2019 році в Австралії виставили на продаж двоповерховий будинок в передмісті Турак з незвичайним гаражем. Підземний паркінг розрахований на шість-вісім автомобілів, а заїзд в нього зроблений через підйомну частину саду, у стилі сховища Бетмена.
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