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Сексуальна Ріанна здивувала публіку дивним нарядом

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Ріанна - фото 1
Ріанна / urbanislandz

У Каліфорнії відбулася премія NAACP Awards. Серед лауреаток премії – співачка Ріанна, яка днями відсвяткувала свій день народження.

Ріанна відзначилася ефектним нарядом. Виконавиця сяяла не тільки на червоній доріжці, але і на сцені церемонії NAACP Awards. На заході вона завоювала знакову нагороду за особливі досягнення і видатну соціальну роботу.

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"Давайте не будемо думати так: це трапилося з тобою, це твоя проблема. Це проблема жінок. Це проблема темношкірих людей. Це проблема бідних людей. У скількох з нас в цьому залі є колеги, партнери та друзі інших рас, іншої статі і інших релігій? Це стосується кожного! Уявіть, що ми можемо зробити разом", – зазначила співачка.

На премії вона з'явилася в кутюрному платті від французького будинку моди Givenchy. Наряд насиченого кольору фіалки з об'ємним шлейфом і широкими плісированими рукавами підкреслив фігуру зірки, дозволивши їй оголити стрункі ноги.

Сексуальна Ріанна здивувала публіку дивним нарядом - фото 388182

Сексуальна Ріанна здивувала публіку дивним нарядом - фото 388183

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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