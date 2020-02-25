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Сексуальна Демі Роуз прогулялась містом майже без спіднього (фото)

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Демі Роуз похизувалась фігурою - фото 1
Демі Роуз похизувалась фігурою / instagram.com/demirose

Дуже популярна в мережі модель Демі Роуз має ангельське обличчя та неймовірні форми, чим постійно вражає фанатів. А її недавня прогулянка Лос-Анджелесом майже у прозорих лосинах і топі викликала справжній шквал коментарів. Їй точно не бракує уваги!

25-річна британська блогерка та фотомодель Демі Роуз відрізняється серед своїх колег по фаху, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Користувачі вже встигли охрестити дівчину англійською версією Кім Кардашян, адже вона теж доволі активна в Instagram. За Демі не просто так стежать більш як 13 мільйонів осіб, адже вона зовсім не соромиться демонструвати публіці свої апетитні форми.

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Нещодавно дівчина вирішила похизуватись не лише кадрами з фотосесій, а й вуличними знімками у Лос-Анджелесі. Щоправда, образ вона обрала не менш відвертий: лосини з прозорими вставками, крихітний топ та джинсову куртку. Важко не помітити її ефектні форми у такому вбранні:

Сексуальна Демі Роуз прогулялась містом майже без спіднього (фото) - фото 388211

Сексуальна Демі Роуз прогулялась містом майже без спіднього (фото) - фото 388212

Сексуальна Демі Роуз прогулялась містом майже без спіднього (фото) - фото 388213

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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