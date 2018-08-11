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Науковці назвали найшвидшу істоту на планеті

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Найшвидша істота на планеті - фото 1
Найшвидша істота на планеті / gizmodo

Одноклітинні червоподібні Spirostomum ambiguum здатні рухатися зі швидкістю до 724 км/год.

Вчені з Технологічного інституту Джорджії (США) назвали найшвидшу істоту нашої планети. Нею виявилися одноклітинні червоподібні Spirostomum ambiguum.

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Одноклітинні червоподібні Spirostomum ambiguum - фото 269346
Одноклітинні червоподібні Spirostomum ambiguum

Цей мешканець прісної води довжиною всього 4 мм являє собою найпростішу істоту, що переміщається за допомогою вій і скорочень тулуба.

Spirostomum ambiguum може рухатися зі швидкістю до 724 км/год.

При цьому вчені не знають, завдяки чому найпростішій істоті вдається розвивати таку швидкість. Зрозумівши це, дослідники сподіваються створити мініатюрних швидкісних роботів.

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Джерело: gizmodo
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