Науковці назвали найшвидшу істоту на планеті

Одноклітинні червоподібні Spirostomum ambiguum здатні рухатися зі швидкістю до 724 км/год.

Вчені з Технологічного інституту Джорджії (США) назвали найшвидшу істоту нашої планети. Нею виявилися одноклітинні червоподібні Spirostomum ambiguum.

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Одноклітинні червоподібні Spirostomum ambiguum

Цей мешканець прісної води довжиною всього 4 мм являє собою найпростішу істоту, що переміщається за допомогою вій і скорочень тулуба.

Spirostomum ambiguum може рухатися зі швидкістю до 724 км/год.

При цьому вчені не знають, завдяки чому найпростішій істоті вдається розвивати таку швидкість. Зрозумівши це, дослідники сподіваються створити мініатюрних швидкісних роботів.

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