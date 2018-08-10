Один друг Оушена: мурашка спробувала вкрасти діамант

Дивіться кумедне відео з мурахою, яка намагається поцупити діамант / LADbible

В Італії в одному з місцевих ювелірних магазинів на відео зняли мурашку, яка протягом декількох хвилин намагалася вкрасти діамант.

Відео з мурахою стало вірусним, набравши за три дні понад 700 тисяч переглядів на YouTube-каналі rkbiker89.

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Співробітники магазину, судячи з усього, поставилися до спроб мурашки з гумором. За кадром чути жарти та сміх людей.

Нещодавно британський ювелір Лоуренс Графф купив найбільший у світі діамант Lesedi la Rona вагою 1 109 карат за $53 млн, що набагато нижче торішньої оцінки.

У червні 2016 року діамант розміром із тенісний м'яч був виставлений на аукціоні Sotheby's, і покупці запропонували за нього $61 млн, тоді як глава канадської компанії Lucara Diamond, що виявила його, Вільям Лем розраховував виручити, як мінімум, $70 млн.

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